Wärmeplan für Memmingen: Wie die Gebäude in den Stadtvierteln am besten beheizt werden

Der Wärmeplan für Memmingen soll aufzeigen, mit welchen Techniken in den Stadtteilen künftig am besten geheizt werden sollte. Wann der Plan steht.

04.07.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Wie sollen Gebäude in den verschiedenen Stadtvierteln von Memmingen künftig am besten beheizt werden? Und welche Voraussetzungen müssen dafür geschaffen werden? Antworten auf diese Fragen wird ein sogenannter Wärmeplan geben, der in Memmingen laut Marcus Geske, Leiter der Stadtwerke, bis Ende 2024 fertig sein soll. Derartige Wärmeplanungen müssen alle größeren Städte für das geplante Heizungsgesetz des Bundes ausarbeiten. Diese Pläne sind letztlich die Voraussetzung dafür, dass Verbraucher beim Heizungswechsel bestimmte Techniken – wie zum Beispiel Erdgasheizungen – per Gesetz nicht mehr einbauen dürfen.

