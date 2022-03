Wahl der Pfarrgemeinderäte: In Memmingen ist einiges anders

Welche Aufgabe hat ein Pfarrgemeinderat? Und was ist dieses Mal anders bei der Wahl in Memmingen, zu der 16.000 Menschen aufgerufen sind? Wir erklären es:

14.03.2022 | Stand: 16:53 Uhr

16.000 Katholikinnen und Katholiken in Memmingen haben die Wahl: Sie dürfen demnächst über neue Pfarrgemeinderäte entscheiden. Doch dieses Mal sind einige Dinge anders. Zum Beispiel findet die Wahl nicht am 20. März statt wie im restlichen Bayern. Und eine Urnenwahl wird es nicht geben. Darüber und über das ehrenamtliche Engagement in Zeiten, in denen die katholische Kirche durch schlimme Nachrichten erschüttert wird, haben wir mit Pastoralreferentin Dr. Maria Weiland gesprochen.

Wahl zu andererZeit: In Bayern werden am 20. März die Pfarrgemeinderäte gewählt. In der Stadt Memmingen erst am 22. Mai. Der Grund: Seit Juni 2021 ist Memmingens Dekan freigestellt, er muss sich einem kirchlichen Strafprozess stellen „wegen des Verdachts sexueller Grenzüberschreitungen“. Wegen dieser Vakanz habe sich zeitlich einiges verschoben.

Nur Briefwahl: Diesmal wird es eine reine Briefwahl geben. Ein Grund sei, dass nicht absehbar sei, welche Corona-Regeln

Wieder fünf eigenständige Pfarrgemeinderäte und ein Pastoralrat: Derzeit gibt es einen Gesamt-Pfarrgemeinderat mit Vertretern aller fünf Pfarreien. Künftig soll es wieder fünf eigenständige Pfarrgemeinderäte in Memmingen geben. Und zusätzlich einen Pastoralrat, der aus den Vorsitzenden der Pfarrgemeinderäte und einem weiteren Mitglied aus jedem Rat bestehen soll, dem Pfarrer und den hauptamtlichen pastoralen Mitarbeitenden sowie einigen weiteren Personen, die dazu berufen werden können. Die eigenständigen Pfarrgemeinderäte sollen nah dran sein an den Menschen in ihrer Gemeinde und ihrem Stadtteil. So seien das Lebensgefühl und manche Themen im Memminger Osten beispielsweise andere als im Westen, dementsprechend sei es sinnvoll, die Pfarrgemeinderäte wieder eigenständig aufzustellen. Der Pastoralrat hingegen koordiniere die gesamte Seelsorgearbeit in Memmingen.

Ab welchem Alter darf gewählt werden? Ab 14 Jahren.

Wer darf sich als Kandidat aufstellen lassen? Katholiken ab 16 Jahren. Wer sich selbst für eine Kandidatur melden oder jemanden vorschlagen will, kann das bis 23. März im zentralen Pfarrbüro, Telefon 08331/ 92671-0, Mail: pg.memmingen@ bistum-augsburg.de – und über die Kandidatenvorschlagskarten, die in den katholischen Kirchen ausliegen.

Schwierige Kandidatensuche? Wird die Kandidatensuche durch die Nachrichten über Missbrauch in der katholischen Kirche erschwert? Es gebe sicher manchen, der deshalb nicht kandidieren wolle, sagt Maria Weiland. Doch es gebe auch Menschen, die wissen, dass Kirche auch Freude und Hoffnung gebe. Und die sich deshalb gerade jetzt engagieren wollen, um die Kirche in dieser schwierigen Zeit zu stärken. „Wir machen unsere Kirche bunt“, lautet ein Motto der Kandidatensuche zur Pfarrgemeinderatswahl.

Gibt es schon genügend Kandidaten für die Wahlen? Das könne sie jetzt noch nicht sagen, die Kandidatensuche laufe noch bis 23. März. Dann sollen die Listen aufgestellt werden – und dann sei absehbar, wie viele Kandidaten es gibt. Dass einer der Memminger Pfarrgemeinderäte keine oder nur wenige Kandidaten haben wird, glaubt Maria Weiland nicht. „Wir sind guten Mutes, dass sich Menschen finden werden.“

Wie viele Stellen sind zu besetzen? Insgesamt 58. Pfarrgemeinderat Maria Himmelfahrt: 12, St. Johann: 9, St. Josef: 12, St. Ulrich: 16, Christi Auferstehung: 9 Mitglieder.

Welche Aufgaben hat ein Pfarrgemeinderat? Sie sind vielfältig. Der Pfarrgemeinderat ist mit dem Pfarrer und den Hauptamtlichen verantwortlich für eine lebendige Seelsorge in der Gemeinde. Das Gremium plant und koordiniert das Leben der Gemeinde und bindet weitere Menschen ein. Er beteiligt sich an der praktischen Arbeit, dazu gehört, Gottesdienste vorzubereiten und auch selbst zu leiten. Aber auch an der Erwachsenenbildung, Kinder- und Jugendarbeit, Krankenbesuche, Flüchtlingshilfe, Hausaufgabenhilfe. Ein Pfarrgemeinderat hat die Menschen der Gemeinde im Blick und hört hin, was sie brauchen. Die Mitglieder bringen sich ein, um das Lebensumfeld der Gemeinde positiv zu entwickeln.

Welche Möglichkeiten bieten sich den Mitgliedern? Es gibt vielfältige Tätigkeitsbereiche, in die die einzelnen ihre Talente einbringen und ausprobieren können. Zudem können sie sich weiterbilden lassen, etwa, um Gottesdienste und Eltern-Kind-Gruppen leiten zu können, für die Jugend- und die Hospizarbeit