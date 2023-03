Wahlbeteiligung bei Oberbürgermeister-Wahl ist enttäuschend

Die Stadt Memmingen schickt am Montag eine Korrektur der Daten - von 62,3 auf 46,6 Prozent. Woher kommt das Desinteresse der Wahlberechtigten?

06.03.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Eine neue Zeit bricht in Memmingen an. Jan Rothenbacher ( SPD) ist zum neuen Oberbürgermeister gewählt worden, wird den Amtsinhaber Manfred Schilder (CSU) ablösen. Der Sozialdemokrat hat es geschafft, die Stadt der Freiheitsrechte wieder zurückzuerobern. Schließlich hatten vor Schilders Amtsantritt dort jahrzehntelang SPD-Rathauschefs regiert. Rothenbacher als auch Schilder hatten sich – gemeinsam mit Krimhilde Dornach (ÖDP) und Nur Sensoy (Team Todenhöfer) – einen fairen Wahlkampf geliefert. Das betonten die Kandidaten am Tag nach der Wahl – in großer Gesprächsrunde mit dieser Zeitung. Das ist wichtig, denn trotz aller Konkurrenz sollte man auf Augenhöhe bleiben. So wie auch der OB auf Augenhöhe mit seinem Rathaus-Team und natürlich mit den Memmingerinnen und Memmingern umgehen muss.

Aus dem Rathaus kommt hingegen eine Nachricht, die erschreckend ist. Die ursprünglich gemeldete Wahlbeteiligung von 62,3 Prozent muss die Stadt am Montag revidieren. „Softwarebedingt wurden die Zahlen der Wahlberechtigten falsch addiert“, so lautet es in der Pressemitteilung. In Memmingen seien 32.561 Stimmberechtigte zur Wahl aufgerufen worden. Die Wahlbeteiligung liegt nun bei 46,6 Prozent – unterirdisch für eine Oberbürgermeisterwahl und noch schlechter als im Jahr 2017 (48,8 Prozent). Woher kommt das Desinteresse? Eigentlich herrschte das Gefühl, dass im Wahlkampf einige mobilisiert werden konnten, es Interesse gab. Von Politikverdrossenheit war in den vergangenen Wochen wenig zu spüren. Wo liegen also Gründe, dass so viele Menschen keine Lust hatten, über die Zukunft ihrer Stadt mitzuentscheiden? Es bleibt ein Rätselraten. Sicher ist aber, dass diese Wahlbeteiligung ein enttäuschender Wert ist.