Wahlbeteiligung in Memmingen: Können die 46,6 Prozent wirklich stimmen?

Einige Leser sind erstaunt über das Ergebnis bei der OB-Wahl 2023 in Memmingen. Sie glauben, dass die Wahlbeteilgung niedriger war. Das Wahlamt klärt auf.

09.03.2023 | Stand: 12:36 Uhr

Die Wahlbeteiligung bei der Oberbürgermeisterwahl in Memmingen lag, wie berichtet, bei 46,6 Prozent. Doch einige Leserinnen und Leser sind mit Blick auf die Ergebnisse in den einzelnen Wahlbezirken darüber erstaunt. Sie sind der Meinung, dass der Wert eigentlich niedriger sein müsste. Schließlich lag die Wahlbeteiligung in den insgesamt 25 Wahlbezirken lediglich zwischen 16,8 Prozent (Berufsbildungszentrum BBZ) und 41,5 Prozent (Buxach). Wie also kommt die Stadt auf dieses Ergebnis?

Wahlbeteiligung bei OB-Wahl in Memmingen 2023: Anfragen auch beim Wahlamt

Ähnliche Fragen seien auch an das städtische Wahlamt herangetragen worden, sagt dessen Leiter Dino Deriu. Und er hat eine Erklärung: Die Wahlbeteiligung in den einzelnen Wahlbezirken resultiert nur aus der Anzahl der Wähler, die auch tatsächlich am Wahlsonntag vor Ort im Wahllokal abgestimmt haben. „Bei der Gesamtauswertung der Wahlbeteiligung fehlen allerdings noch die Briefwähler“, erklärt der Wahlamtsleiter.

Diese Möglichkeit hatten bei der OB-Wahl insgesamt 5620 Bürgerinnen und Bürger genutzt – was gut einem Drittel der Gesamtwählerschaft entspricht. Deren Wahlzettel werden am Tag der Wahl auf insgesamt zwölf Briefwahlbezirke aufgeteilt und dort ausgezählt. Allerdings werde nicht nach Wahlbezirken sortiert.

5620 Stimmen aus der Briefwahl kommen als Ganzes in der Summe dazu

In einem Briefwahlbezirk können laut Deriu beispielsweise Wählerstimmen aus Steinheim, Eisenburg und aus dem Memminger Zentrum dabei sein. „Aus diesem Grund kommen die 5620 Stimmen als Ganzes in der Summe noch dazu.“ Wobei Deriu hinzufügt, dass eine örtliche Zuordnung der Briefwahlstimmen bei einer Kommunalwahl auch nicht vorgeschrieben sei.

Insgesamt wurden bei der OB-Wahl 15.181 Stimmen gezählt. Wahlberechtigt waren 32.561 Bürgerinnen und Bürger.

