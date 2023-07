Waldbrände in Griechenland haben keine Auswirkungen auf den Flugplan in Memmingen

Im Allgäu starten die Sommerferien, doch in vielen beliebten Ferienorten sind Waldbrände ausgebrochen. Das müssen Sie jetzt am Allgäu Airport beachten.

27.07.2023 | Stand: 14:13 Uhr

Am kommenden Freitag startet am Flughafen Memmingen ein Flug aus dem Allgäu nach Korfu in Griechenland. Dort entspannte sich die Lage zuletzt, doch die verheerenden Waldbrände halten Gäste und Einheimische auf der Insel Korfu weiterhin in Atem.

Welche Auswirkungen haben die Waldbrände auf Korfu auf den Flugplan in Memmingen?

Maricci King, die Pressesprecherin des Flughafens Memmingen, sagt: "Die Brände auf Korfu haben noch gar keine Auswirkungen auf den Flugplan. Auch der Rauch über der Insel hat keine Verspätungen nach sich gezogen." (Das könnte Sie interessieren: Griechische Feuerwehr hat die Brände größtenteils unter Kontrolle)

Werden auch in den kommenden Tagen Flüge aus dem Allgäu in Richtung Griechenland abheben?

"So lange die Regierung oder das auswärtige Amt keine Warnungen aussprechen, gibt es Flüge von und nach Korfu", sagt Maricci, "Stand jetzt starten und landen die Maschinen weiterhin wie geplant." (Lesen Sie auch: Extremwetter am Mittelmeer in Algerien, Griechenland und Italien) Alle Neuigkeiten aus Memmingen lesen Sie hier.