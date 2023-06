Stufe 3 von 5: Wetterdienst warnte vor Waldbrandgefahr in Memmingen

Vor Waldbrandgefahr in und um Memmingen warnte der Deutsche Wetterdienst. Die dritte von fünf Warnstufen sei erreicht worden.

06.06.2023 | Stand: 17:24 Uhr

Erhöhte Waldbrandgefahr in und um Memmingen: Davor warnte jetzt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Er schätzte die Gefahrenlage für, Dienstag, 6. Juni 2023, als Stufe 3 von 5 ein. Noch hat der Sommer nicht begonnen, ist die Lage also ernst?

„Stufe 3 des DWD ist für uns kein Grund zur Sorge, es ist derzeit alles frisch und grün in den Wäldern. Der Ostwind momentan ist zwar ungewöhnlich und trocknet die oberste Schicht des Bodens ein wenig aus. Jedoch hat es im Frühjahr ausreichend geregnet“, sagt Manuela Frieß, Pressesprecherin der Stadt.

Der DWD weist darauf hin, dass „die forstliche Einschätzung der Waldbrandgefahr" von der des Wetterdienstes abweichen könne. Ein Sprecher sagte auf unsere Anfrage, dass der DWD die Lage vier Tage im Voraus berechne – unter anderem anhand von Bodenfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Lufttemperatur und Stärke der Sonnenstrahlung.

Kein offenes Feuer im Wald

Manuela Frieß: „Sollte es in den nächsten Wochen nicht viel regnen, könnte die Gefahr steigen. Aber da die Temperaturen derzeit keine Höchstwerte erreichen, ist das alles nicht als kritisch zu beurteilen." Für Besucher im Wald gelte dennoch ganzjährig – ob Waldbrandgefahr oder nicht – ein umsichtiges Verhalten. So sollte es selbstverständlich sein, keine Zigarettenstummel wegzuwerfen und kein offenes Feuer im Wald zu machen. Darüber hinaus sei es generell wichtig, sich gegenüber der Pflanzen- und Tierwelt rücksichtsvoll zu verhalten.