So lief der feierliche Ausklang der Wallenstein-Woche in Memmingen

Vereinsmitglieder schwelgen zum Ausklang der Wallenstein-Woche in Memmingen noch einmal in Erinnerung - und es gibt einen besonderen Auftritt.

02.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Acht Wochen ist es her, dass Wallenstein mit seinem Gefolge die freie Reichsstadt Memmingen verließ. Nun trafen sich zahlreiche Mitwirkende, Werbepartner und Sponsoren in der Memminger Brauerei zu einer gemütlichen Nachfeier, um das Fest Revue passieren zu lassen.

Gaukler betreten die Bühne

Oberbürgermeister Manfred Schilder überbrachte die Grüße der Stadt und bemerkte: „In dieser Wallenstein-Woche hat man gesehen, was man mit Einsatz und Leidenschaft alles erreichen kann. Ihr alle habt die Stadt Memmingen bestens repräsentiert,“ so das Stadtoberhaupt.

Dann folgte der erste Höhepunkt des Abends. Die Gruppe der Gaukler betrat unter Beifall die Bühne und zeigte nochmals einige akrobatische Kunststücke, wie sie schon bei den Lagerspielen zu bewundern waren.

Eine mutige Entscheidung

Der erste Vorsitzende des Fischertagsvereins, Michael Ruppert, sprach von einer mutigen Entscheidung im Frühjahr, die Festspiele abzuhalten. „Einige waren von der Entscheidung mehr als verwundert. Am Ende war es jedoch richtig und wichtig, in großer Gemeinschaft die Stadt ins Jahr 1630 zu versetzen, und sie in einem mittelalterlichen Flair zu präsentieren“, so Ruppert.

Wallenstein 2022: "Es hat allen gut gefallen"

„Egal wo ich in Memmingen hinkomme, erhielten wir Lob und Dank für unser Wallenstein 2022, und es hat allen gut gefallen. Besonders der freie Lagerzugang wurde sehr positiv aufgenommen und uns viele Gäste beschert“, so der Erste Vorsitzende weiter.

Die meist gestellte Frage war nach Wallenstein „Und seid ihr zufrieden?“ – „Das waren wir, denn die Stimmung in den Lagern und Spielstätten war gut. Es gab keine Beschwerden und wenig Unfälle. Ein Wehrmutstropfen war 2022, dass speziell unsere englischen und schottischen Freunde nicht dabei sein konnten“, betonte Ruppert.

Dankeschön an alle Mitglieder des Fischertagsvereins Memmingen

Zum Abschluss bedankte sich der Vorsitzende bei allen Mitgliedern, die durch ihre Teilnahme aus der Wallensteinst-Woche ein „tolles und großes Fest“ gemacht hätten. Unter den Klängen des mittelalterlichen Trios Nurinais Ring aus Kaufbeuren und zahlreichen Bildern der Wallensteinwoche ließen die knapp 750 Wallensteiner einen unterhaltsamen Abend gemütlich ausklingen, getreu dem Motto „Nach Wallenstein ist vor Wallenstein“.

