Wallenstein: Das sollten Sie unbedingt machen - und das nicht

Was muss man bei Wallenstein in Memmingen unbedingt sehen? Was sollte man besser nicht tun? Unsere Tipps für Besucher der historischen Festspiele 2022.

28.07.2022 | Stand: 16:08 Uhr

Noch bis Sonntag lockt Wallenstein 2022 die Besucher mit Umzügen, Lagerleben, Reiterspielen und mehr nach Memmingen. Mit etwa 4000 Mitwirkenden und Abertausenden von Besuchern ist es mit das größte Historien-Festspiel in Europa. (Alle aktuellen News zu Wallenstein 2022 finden Sie hier.)

Von Sonntag (24. Juli) bis Sonntag (31. Juli) gibt es ein vielfältiges Programm mit zahlreichen Veranstaltungen. Wir helfen dabei, den Überblick zu behalten: Was sollte man unbedingt sehen? Welche Fehler sollte man vermeiden? Unsere Wallenstein Dos and Don'ts 2022:

Unbedingt machen: sich verwöhnen lassen

Das Lagerleben der Mitwirkenden in der Grimmelschanze und am Reichshain bietet nicht nur optisch unzählige Eindrücke: flackernde Lagerfeuer, historische Kostüme und Gewänder, Exerzier-Übungen, Handwerkskunst. Die Wallenstein-Lager sind überdies ein toller Ort, sich kulinarisch verwöhnen zu lassen. Viele der teilnehmenden Gruppen des Fischertagsvereins bedienen ihre Besucher an einem eigenen Ausschank mit Lager-Köstlichkeiten: kühles, dunkles Bier aus Krügen, ein Gläschen Met, Schupfnudeln oder Schmalzbrote und andere Leckereien werden kredenzt.

Also: Beim Rundgang durch die Lager unbedingt die Zeit nehmen, sich hinsetzen und verwöhnen lassen.

Auf keinen Fall machen: die umzäunten Lagerbereiche betreten

Im Wallenstein-Lager haben Gäste viele Möglichkeiten, sich umzusehen. Eines sollte man jedoch tunlichst unterlassen: Über die Zäune direkt in eines der Lager der Mitwirkenden zu gehen. Die sind nämlich strikt für die Gruppen - und das aus gutem Grund: Der Fischertagsverein legt bei den Wallensteinspielen in Memmingen größten Wert auf historische Authentizität. Jeder, der mitmacht, muss ein historisches Gewand tragen, Armbanduhren sind genauso verpönt wie offen sichbare Tattoos. Sogar Brillen wie 1630 wurden eigens für die Mitwirkenden angefertigt. Besucher in Jeans und mit Smartphone in der Hand in den Lagern würden all dem widersprechen.

Übrigens: Wer bei den vergangenen Wallensteinspielen als "Zivilist" unbedarft in ein Lager lief, landete mit großer Wahrscheinlichkeit im Zuber - einer Wasserwanne. Aus hygienischen Gründen in Corona-Zeiten darf 2022 nicht mehr so verfahren werden, dennoch sollte man es nicht darauf ankommen lassen.

Unbedingt machen: den historischen Markt besuchen

Nicht nur die Lager ziehen Besucher mit ihrem mittelalterlichen Flair in den Bann, auch auf dem historischen Markt findet man sich in einem altertümlichen Memmingen wieder. Umhüllt von Leder- und Likörduft können Interessierte das Marktleben zu Zeiten Wallensteins erfahren. Im 17. Jahrhundert war der Handel für einen großen Teil der Bevölkerung Einkommensquelle und somit von höchster Bedeutung. Egal ob Kunst, Handwerk oder Lebensmittel - die Händler bieten ihre einzigartigen Waren täglich wie vielleicht schon damals vor der Stadthalle oder am Martin-Luther-Platz an. Ab Donnerstag reiht sich zusätzlich der Frauenkirchplatz als Veranstaltungsort ein. Wer weiß, vielleicht wird eine getöpferte Schüssel oder filigrane Kette zu einem wahren Erinnerungsstück.

Über den Markt zu schlendern ist unter der Woche ab 16 Uhr, am Wochenende von 10 bis 22 Uhr möglich.

Auf keinen Fall machen: Wallenstein mit einem Volksfest verwechseln

Es ist ein kleiner, aber nicht zu vernachlässigender Unterschied. Wallenstein ist ein historisches Festspiel, das den reichlich dokumentierten Aufenthalt des böhmischen Feldherren und Politikers Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein in Memmingen wieder aufleben lässt. Es stellt die Lebensumstände während des Dreißgjährigen Krieges nach und fungiert somit als eine metaphorische Zeitreise. Ein Volksfest dagegen ergibt sich aus jahrhundertelanger Tradition und spiegelt die Kultur eines Ortes wieder.

Unbedingt machen: die Kinder mitnehmen

Wallenstein eignet sich großartig als Anlass für einen Familienausflug. Für Kindern gibt es viel zu sehen, beispielsweise das Marionetten-Theater beim "Fahrenden Volk", das mehrmals täglich kostenlos aufgeführt wird. Außerdem gibt es auf dem historischen Markt eine Art Mini-Riesenrad, das von Hand betrieben wird. Und das Lager an sich ist für die meisten Kindern wie ein großer Abenteuerspielplatz, auf dem es viel zu sehen und entdecken gibt - auch wenn man die einzelnen Lager an sich nicht betreten darf. Der zweite Sonntag ist außerdem immer der Familien-Sonntag bei Wallenstein. Mehr Informationen finden Sie hier.

Unbedingt machen: Karten für Lagerspiele und Reiterspiele rechtzeitig kaufen

Die Lager- und Reiterspiele sind abendliche Höhepunkte der Wallenstein-Festspiele. Aber Vorsicht: Karten sind oft schnell ausverkauft - schnell sein lohnt sich also. Informationen zu Tickets und Preisen finden Sie hier.

Unbedingt machen: Angebote der Gruppen wahrnehmen

Jede Wallenstein-Gruppe soll darstellen, was die entsprechende Gruppe 1930 gemacht hätte. Daher haben die Gruppen in ihren Lagern oft Angebote, bei denen man auch mitmachen kann, beispielsweise das Armbrustschießen.

Bilderstrecke

Wallenstein Memmingen 2022: Historische Reiterspiele