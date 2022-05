Memminger Musketiere suchen ein Quartier: Eine Zwischenlösung ist in Sicht

Die Wallenstein-Gruppe muss wegen der Umgestaltung des Geländes an der Stadtmauer in Memmingen umziehen. Zur Zwischenstation könnten frühere Ladenräume werden.

05.05.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Wo schlagen die Musketiere des Memminger Fischertagsvereins künftig ihr Lager auf? Diese Frage ist derzeit unbeantwortet. Bisher hatte die Gruppe – ebenso wie der Freundeskreis Sealed Knot Memmingen – ihr Quartier an der Stadtmauer im Bereich der Hohen Wacht. Doch das Vereinsheim wird im Zuge der dort geplanten Umgestaltung abgerissen. Auf Nachfrage bei der Stadt ist zu erfahren, dass die Gruppen als Übergangslösung Räume in der Heidengasse 6 in der Innenstadt nutzen können. Die Suche nach einer dauerhaften Lösung läuft jedoch noch: Hier herrscht nach Auskunft der städtischen Pressestelle an verschiedenen Stellen weiterhin Klärungsbedarf.

