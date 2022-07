Wenn Zivilisten in den Käfig kommen: Zu Besuch in den Wallenstein-Lagern

Lagerleben wie vor 400 Jahren: Während der Wallenstein-Woche in Memmingen wird gezeigt, wie Heer und weitere Gruppen des Generalissimus lebten. Ein Besuch.

29.07.2022

Eine Woche lang nicht duschen – bei diesen Temperaturen? Stefan Wieder überlegt. Eigentlich soll es in den Lagern der Wallenstein-Spiele in Memmingen streng historisch zugehen. Also wie 1630, als der Kriegsherr Wallenstein mit seinem Heer einige Monate in Memmingen weilte. Diese Zeit wird noch bis Sonntag, 31. Juli, in der Maustadt nachgespielt. Unter anderem mit dem Lagerleben am Rande der Altstadt: auf der Grimmelschanze und im Reichshain. Dort leben die einzelnen Gruppen eine Woche in detailgetreu nachgestellten Lagern.

Eine tägliche Dusche gab es vor 400 Jahren sicher nicht. Und bei den Marodeuren, also den Untersten der damaligen Gesellschaft, mag selbst eine tägliche Wäsche nicht üblich gewesen sein. Stefan Wieder ist Hauptmann der Wallenstein-Gruppe Marodeure. Ein Vereinskollege von ihm hatte behauptet, in dieser Gruppierung gebe es welche, die auch in puncto Hygiene historisch akkurat vorgehen möchten. Er lacht. „Ich hoffe es nicht. Man kann das schon ein, zwei Tage mal machen, aber dann wird es kritisch.“ Lesen Sie auch: Wallenstein in Memmingen: Kunsthandwerk, Akrobatik, Lagerleben und das aktuelle Programm

Was passiert, wenn Besucher bei Wallenstein ins Lager klettern?

Ein unfreiwilliges Bad hingegen war früher in fast allen Wallenstein-Gruppen der historischen Woche üblich. Und zwar für Besucher des Lagerlebens. Denn es galt und gilt: Niemand darf über die teils nur kniehohen Zäune zu den Lagern steigen, wenn er nicht hundertprozentig gewandet ist wie 1630. Von den Parkwegen aus ist das Lagerleben gut zu beobachten, die Atmosphäre der Geschichte zu spüren. Wenn ein Besucher früher aber doch vom Weg abgekommen ist, konnte es so ablaufen: Ein Lagerbewohner entdeckte ihn und rief: „Zivilist im Lager!“, der Eindringling wurde gepackt und landete im Zuber mit Wasser. Danach bekam er eine Decke und einen Krug Bier und durfte sich am Lagerfeuer wärmen und trocknen, sagt Karl-Heinz Robrook, Hauptmann des Tross Schaffgotsch im Reichshain.

In vielen Lagern war das üblich. Heute ist es aus Hygienegründen verboten. „Und wir machen es auch wegen der Handys nicht“, sagt Robrook. Weil heute fast alle ein teures Handy in der Tasche haben, das dabei zerstört werden kann, lassen sie die Finger vom Zuber. Genau wie der Tross Butler nebenan. Verlässt ein hartnäckiger Fremdling aber mal das Lager nicht, gibt es hier eine andere Bestrafung: den Pranger. Hände und Kopf sind zwischen zwei Holzbrettern fixiert, darüber ist ein Wasserkasten installiert. Kinder werfen mit Bällen auf ein kleines Holzbrett. Treffen sie, öffnet sich der Kasten, der Delinquent bekommt 1,5 Liter Wasser über den Kopf.

Die Frauen und Männer des Tross Butler sitzen an einem grob gezimmerten Tisch vor einer Holzhütte, haben vor sich Krüge stehen und amüsieren sich, als sie von der Bestrafung erzählen. Das Verbot, modern gekleidet die Lager zu betreten, kommt daher, dass der Fischertagsverein, der die historische Woche alle vier Jahre organisiert, die Zeit Wallensteins in Memmingen detailgetreu nachstellen will. Da dürfen bei den Teilnehmern nicht mal Ohrringe, Armbanduhren, Tätowierungen zu sehen sein. Moderne Zigaretten? Verboten. Ein Blick aufs Handy ist höchstens versteckt hinter einem der historischen Zelte erlaubt.

Überall riecht es nach Rauch und Essen. Irgendwo werden Trommeln geschlagen, Flöten sind zu hören. Kinder, historisch gewandet, stehen auf Strohballen und bewerfen sich lachend mit den goldgelben Halmen. 50 Meter davon entfernt stehen Dutzende Männer in der Sonne stramm. Die Pikeniere auf der Grimmelschanze exerzieren mit ihren knapp fünf Meter langen Piken. In ihren dicken, originalgetreu nachgeahmten Uniformen. 30 Grad im Schatten, dennoch läuft das Exerzieren streng nach alter Überlieferung.

Historische Reiterspiele: Waghalsige Kunststücke hoch zu Ross in Memmingen

Die Besucher außerhalb des Zaunes sehen zu. Gedrängt stehen sie an der hölzernen Abgrenzung. Störend? Überhaupt nicht, sagt der Hauptmann der Pikeniere, Richard Pichl. „Je mehr draußen sind und gucken, desto wohler fühlen wir uns, weil wir dann wissen, dass unsere Arbeit wertgeschätzt wird.“

Störend sind nur ungebetene Gäste: Wird ein Zivilist im Lager der Pikeniere geschnappt, „bitten wir ihn höflich, rauszugehen. Wenn er ein bisschen sperrig ist, kommt er tatsächlich in diesen Käfig“. Pichl, weißer Vollbart, das lange weiße lange Haar auf dem Kopf zusammengeknotet, grinst und zeigt auf den schmalen, länglichen Schandkorb, der an einem hohen Ast befestigt ist. „Dann ziehen wir ihn hoch und er bleibt eine halbe Stunde da oben.“ Dass das Lager nachts sicher vor Strolchen ist, dafür sorgt die Nachtwache in drei Schichten. Und wenn sie Hilfe braucht, wird einfach gerufen: In den Zelten der Pikeniere übernachten Dutzende Lagerbewohner.