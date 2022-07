Mit dem Auto zum Wallenstein nach Memmingen? Hier können Sie parken

Zur Wallenstein-Woche werden an die 200.000 Besucher in Memmingen erwartet. Wir klären, wie man am besten anreist und wo man überall parken kann.

22.07.2022 | Stand: 12:40 Uhr

Am Sonntag, 24. Juli beginnt in Memmingen die historische Wallenstein-Woche. In dieser Zeit spielen die Memmingerinnen und Memminger historisch getreu die Ereignisse aus der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs nach. Von Festumzug bis Lagerleben ist dabei alles geboten. Zu dem Großereignis werden an die 200.000 Besucher erwartet. Wer also nicht direkt aus Memmingen kommt, sollte seine Anreise gut planen. In diesem Artikel beantworten wir die folgenden Fragen:

Wie reise ich am besten zu den Wallenstein Festspielen 2022 an?

Wo kann ich beim Wallenstein 2022 in Memmingen parken?

Die Wallenstein-Woche gehört zu den größten Historienfestspielen Europas und lockt daher auch viele Besucher von außerhalb an. Damit das nicht zu einem Chaos in der Stadt führt, stellen die Veranstalter verschiedene Parkplätze und sogenannte Park-and-Ride-Angebote zur Verfügung. Hier ein Überblick, wie man am besten zum Wallenstein anreist und wo man während der Veranstaltung parken kann.

Alle Informationen zum Ablauf und Programm der Wallenstein-Woche 2022 lesen Sie hier.

Wie reise ich am besten zu den Wallenstein Festspielen 2022 an?

Nach Memmingen kann man auf verschiedenen Wegen anreisen. Da die Stadt direkt am Autobahnkreuz A7/A96 liegt, ist sie besonders gut mit dem Auto zu erreichen. Die A7 bietet dabei eine gute Verbindung in Richtung Norden und Süden während die A96 die Ost-West-Anbindung sicherstellt.

Auch die Anreise mit der Bahn ist sehr gut möglich. Sechsmal täglich macht am Bahnhof in Memmingen beispielsweise die Fernverkehrsstrecke zwischen Zürich und München halt. Aber auch aus dem näheren Umland ist Memmingen gut mit dem Zug erreichbar. Darüber hinaus ist Memmingen natürlich auch über seinen Flughafen, den Allgäu Airport Memmingen zu erreichen.

Wo kann ich beim Wallenstein 2022 in Memmingen parken?

Lesen Sie auch

News zum Memminger Fischertag 2022 1800 Kinder eröffnen Festtage - Vorbereitungen in der Innenstadt laufen

Wer mit dem Auto anreist, sollte sich vorher über die vorhandenen Parkmöglichkeiten informieren, da aufgrund der verschiedenen Veranstaltungen gegebenenfalls nicht alle Parkplätze normal erreichbar sind. Die Veranstalter der Wallenstein-Woche empfehlen unter der Woche die Nutzung einer der folgenden Parkhäuser, welche vor Ort über ein Parkleitsystem gefunden werden können:

Parkhaus Krautstraße (280 Stellplätze)

Parkhaus Schwesterstraße (334 Stellplätze)

Parkhaus Neue Schranne (127 Stellplätze)

Parkhaus Steinbogenstraße (335 Stellplätze)

Parkhaus Stadthalle (450 Stellplätze)

Parkhaus Bahnhof (334 Stellplätze)

Parkplatz Rohde und Schwarz (100 Stellplätze)

An den beiden Sonntagen während des Festes (24. und 31. Juli) werden aufgrund der stattfindenden Umzüge zusätzliche Parkmöglichkeiten am Rande der Stadt angeboten. Dafür wird ein sogenannter Park-and-Ride-Shuttle mit Bussen angeboten.

Für den Bustransfer wird es zwei Linien geben: Linie Nord und Linie Süd. Die Parkplätze für die Linie Nord befinden sich am Gelände der Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH sowie dem benachbarten Feneberg. Dort können die Besucherinnen und Besucher an der Haltestelle Metzeler (Ecke Autohaus Mössmer) einsteigen, der sie bis zur Haltestelle Bismarckschule in der Innenstadt fährt. Die Parkplätze für die Linie Süd befinden sich am Gelände der Magnet-Schultz GmbH & Co. KG. An der gleichnamigen Haltestelle können Besucher dann den Bus bis zum Kemptner Hof nehmen.

Lesen Sie auch: Als Memmingen erstmals in das Jahr 1630 zurückreiste - wie fing das mit Wallenstein an?

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein?

Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".