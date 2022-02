Findet die Wallenstein-Spiele 2022 in Memmingen statt? - Alles, was bisher dazu bekannt ist

Zweimal mussten die Wallensteinspiele Memmingen wegen Corona abgesagt werden. Ob es Wallenstein 2022 mit Lagerleben, Reiterspielen oder Theater gibt, ist offen.

01.02.2022 | Stand: 16:46 Uhr

Finden die Wallenstein-Spiele 2022 in Memmingen statt? Aktuell hat der veranstaltende Fischertagsverein darüber noch keine Entscheidung getroffen. In der 44.000-Einwohner-Stadt hofft man aber, dass das Historien-Spektakel trotz Corona 2022 stattfinden kann. Die Gespräche darüber sollen im Februar weitergehen.

Gleich zweimal musste 2020 und 2021 der Memminger "Nationalfeiertag" Fischertag wegen der Pandemie ausfallen. Die traditionsbewussten Memmingerinnen und Memminger traf es dabei gleich doppelt schlimm: 2020 hätte auch "Wallenstein" stattfinden sollen. Eines der größten Historienfestspiele Europas steigt nur alle vier Jahre in der kreisfreien Stadt am Rande des Allgäus.

Beim Fischertagsverein musste man die fortgeschrittenen Planungen auf 2021 verschieben - doch auch da machte Corona bekanntermaßen einen Strich durch die Rechnung. Spätestens im Frühjahr dieses Jahres soll nun feststehen, ob es im dritten Anlauf mit Wallenstein 2022 in Memmingen klappen kann. In diesem Artikel fassen wir laufend aktuell zusammen, was als News bereits bekannt ist.

Wallenstein Memmingen - Termin: Wann ist Wallenstein in Memmingen 2022?

Die historischen Wallensteinspiele Memmingen sollen vom 24. bis 31. Juli 2022 steigen. Wenn es Corona zulässt, soll am Sonntag, 24.7., der Einzug Wallensteins in die historische Altstadt Memmingens stattfinden. Der große Umzug mit allen Mitwirkenden vor zehntausenden Besuchern markiert traditionell den Auftakt zur historischen Woche mit Lagerleben, Theater oder Reiterspielen.

Zweimal mussten die für Juli geplanten Wallenstein-Festspiele in Memmingen 2020 und 2021 wegen Corona abgesagt werden. Klappt es heuer, würde den Auftakt der große Einzug Wallensteins am ersten 24. Juli mit über 4000 Mitwirkenden machen. Bild: Benedikt Siegert (Archiv)

Das Programm bei Wallenstein in Memmingen: Umzüge, Lagerleben, Reiterspiele oder Theater

Lesen Sie auch

Berufung Fischertagsverein Memmingen besetzt Posten neu

Bei den Wallenstein-Festspielen spielen die Bürgerinnen und Bürger eine Woche lang historisch getreu die Ereignisse aus der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs nach. Beliebter Treffpunkt an allen Tagen und Abenden ist das historische Lagerleben in Grimmelschanze und Reichshain.

Beim Fischertagsverein hatte man in den vergangenen Jahren verkündet, dass eine abgespeckte Version mit weniger Teilnehmern oder Besuchern kaum Sinn habe. Sollte es keine Absage geben, wolle man an den wesentlichen Programm-Punkten und Veranstaltungen festhalten. Diese bildeten bei den vergangenen Spielen (zuletzt 2016):

Matinee und Einzug Wallenstein (So., 24.7.)

Wallenstein Lagerspiele in der Grimmelschanze (So., Mo., Di., Mi., Do., Fr., Sa., So.)

Wallenstein Reiterspiele im Reichshain (So., Mo., Di., Mi., Do., Fr., Sa.)

Wallenstein Theater auf dem Marktplatz (So., Di., Mi., Do., Fr., Sa.)

Wallenstein Tanz auf dem Kopfstein am Marktplatz mit Fackelzug (Mo.)

Wallenstein Gottesdienst (So.)

Wallenstein Lagerleben (So., Mo., Di., Mi., Do., Fr., Sa., So.)

Wallenstein Handwerkermarkt (Fr., Sa., So.)

Wallenstein Historischer Markt (So., Mo., Di., Mi., Do., Fr., Sa., So.)

Auszug Wallenstein (So., 31.7.)

Wallenstein Gefechtsvorführung (Sa., hier sind die Pläne vorübergehend auf Eis gelegt)

Wallensteinspiele in Memmingen: Im Lager der Kanoniere und bei den Gefechtsübungen sollen 2022 wieder die Geschütze krachen. Bild: oH

Wo gibt es Wallenstein Karten für die Veranstaltungen 2020?

Für das Wallenstein-Programm 2022 brauchen Besucher zu vielen Veranstaltungen Eintrittskarten. Anders als in den Vorjahren soll diesmal zunächst kein Vorverkauf für die Veranstaltungen stattfinden. Zu groß ist das Risiko, dass abgesagt werden muss und den Organisatoren großer Aufwand bei der Rückabwicklung der Tickets entsteht.

Besonders die Reiterspiele und Lagerspiele sind beliebte Attraktionen. Hier waren Tickets oftmals schon im Wallenstein Kartenvorverkauf vergriffen.

Die Geschichte von Wallenstein in Memmingen: Warum finden die Wallensteinspiele statt?

Die Wallensteinfestspiele Memmingen gibt es in dieser Form seit 1980. Mit einer historischen Woche erinnert man an den Sommer des Jahres 1630, als Feldherr Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein mit seinen Truppen mehrere Monate in Memmingen verweilte.

Ziel sei jedoch nicht, die Erinnerungen an einen umstrittenen und brutalen Kriegsherrn hochzuhalten oder gar verherrlichend "Krieg nachzuspielen". Vielmehr wollen die Memminger die Erinnerungen an die normalen Menschen in der Stadt zu jener Zeit und an ihre Stadtgeschichte lebendig halten.

In den Monaten, als Wallenstein 1630 in Memmingen weilte, blieb die freie Reichsstadt von schlimmen Kämpfen und blutigem Morden und Plündern weitgehend verschont. Der Feldherr führte ein strenges Regiment. In dieser Zeit sei in der Stadt „Glück und Heil“ gewesen, schreibt der zeitgenössische Chronist Sebastian Dochtermann.

Die historische Genauigkeit und hohen Detailtreue machen Wallenstein in Memmingen zu den sehenswertesten historischen Festspielen in Deutschland. Die Kleiderordnung ist streng, die Utensilien wie Kanonen, Fahnen, Fuhrgespanne und Waffen sind detailgetreu nachgebaut.

Diese historischen Gruppen nehmen an Wallenstein 2022 in Memmingen teil

Die Wallensteinspiele Memmingen sind mit rund 4.500 Mitwirkenden das größte Histiorienspiel Europas. Der überwiegende Teil der Mitwirkenden der Wallensteinwoche Memmingen sind Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die sich in verschiedene Gruppen des Fischertagsvereins aufteilen. Dabei wird Wert auf historische Authentizität gelegt - allein die vielfältigen Wallenstein-Kostüme sind einen Besuch der historischen Woche wert.

Eine Übersicht über die Gruppen des Memminger Fischertagsverein:

Pikeniere: In der Wallenstein-Festspielgruppe Memmingen sind die Pikeniere die größte Gruppe mit über 400 Mitgliedern.

Kanoniere Breuner: Sie sind wie die Pikeniere Memmingen und alle folgenden Gruppen Soldaten, die in der Zeit des 30-jährigen Kriegs durchs Land zogen.

Gallas Dragoner

Musketiere

Kürisser "Pappenheimer"

Magyaren

Leibwache Wallensteins

Rontartschiere

Leibwache Dänen

Kriegskasse Waldenfels

Begleitet wurden die Soldaten von Trossen, also den rückwärtigen Teilen einer Militäreinheit, die Unterstützungsaufgaben erledigten. In Memmingen gibt es vier "Trosse"-Gruppen: Tross Aldringen, Tross Butler, Tross Piccolomini, Tross Schaffgotsch.

Die größte nicht-soldatische Gruppe unter den Mitwirkenden stellt die Bevölkerung Wallenstein Memmingen sowie folgende Gruppen:

Wallenstein Memmingen sowie folgende Gruppen: Wallenstein Bettler Memmingen

Memmingen Wallenstein Bedienstete

Marketenderei

Adel - Hofstaat

Gaukler

Marodeure

Die Städtischen

Kaufleute

Theatergruppe Wallenstein

Fahrendes Volk

Jagdgruppe Jäger Holk

"Gegen Fußvolk richt eure Spieß!" Die Pikeniere des Fischertagsvereins sind die größte Gruppe bei den Wallensteinspielen in Memmingen Bild: Roland Schraut (Archiv)

Der Wallenstein-Darsteller: Wer spielt den General Wallenstein bem Wallensteinfest Memmingen 2022?

Es ist die größte Ehre, die einem Wallenstein-Mitwirkenden in Memmingen zuteil werden kann: Der Wallenstein-Darsteller 2020 und 2021 sollte Robert Junger sein. Nach den beiden Absagen der Vorjahre hofft man darauf, dass Junger bei den Wallenstein-Spielen vom 24. bis 31. Juli in die Rolle des Generals Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein schlüpfen kann. Der 51-Jährige, Mitglied der Pikeniere Memmingen, gehört auch zur Theatergruppe des Fischertagsverein und hat jahrelange Schauspielerfahrung (mehr hier).

Was kosten die Wallenstein Tickets 2022?

Aktuell stehen noch keine Preise für die Wallenstein-Karten 2022 fest. Das beliebteste Ticket in den Vorjahren war die Wochenkarte Wallenstein für 35 Euro (Erwachsene, Preis 2020). Besucher erhielten einen Pin zum Anstecken, mit dem sie an allen Tagen das Wallenstein Lagerleben in der Grimmelschanze und im Reichshain besuchen können. Mit dem Ansteckpin durfte man zuletzt auch den Handwerkermarkt am Freitag und Sonntag besuchen sowie den Einzug Wallensteins auf einem Stehplatz in der Altstadt verfolgen.

Die Wallenstein Tageskarte für den Besuch des Lagerlebens (Fr. und Sa. inkl. Handwerkermarkt) kostete zuletzt für Erwachsene 5 Euro. Kinder bis 14 Jahre hatten freien Eintritt.

Tribünenkarten für die Memminger Wallensteinumzüge an den Sonntagen kosteten für Erwachsene 22 Euro bis 29 Euro (Kinder bis 14 Jahre ab 9 Euro).

Für die Einzelveranstaltungen Theater, Reiterspiele und Lagerspiele zahlten Erwachsene zuletzt 19 Euro, Kinder 9 Euro (bis 14) bei den Wallensteinspielen in Memmingen.