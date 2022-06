Wallenstein 2022 in Memmingen: Die Vorfreude steigt - Infos zu Programm und Veranstaltungen

In Memmingen findet Wallenstein 2022 mit Lagerleben, Reiterspielen und Theater statt. News zu Tickets, Termin, Gruppen und Programm der Wallensteinspiele.

01.06.2022 | Stand: 10:57 Uhr

Findet Wallenstein in Memmingen 2022 statt? Der Veranstalter Fischertagsverein hat entschieden: Nach zwei Absagen kann die historische "Wallenstein-Woche" heuer steigen.

In diesem Artikel beantworten wir folgende Fragen:

Wann ist Wallenstein 2022 in Memmingen?

Welche Gruppen machen bei Wallenstein 2022 in Memmingen mit?

Wie ist das Programm bei Wallenstein in Memmingen 2022?

Was ist die Geschichte der Wallenstein-Spiele in Memmingen?

Was kosten die Tickets bei Wallenstein in Memmingen?

Wer spielt Wallenstein in Memmingen?

Wallenstein, eines der größten Historienfestspiele Europas, steigt nur alle vier Jahre in Memmingen im Allgäu. 2020 wäre es so weit gewesen. Beim Fischertagsverein musste man die fortgeschrittenen Planungen auf 2021 verschieben - doch auch da machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Im dritten Anlauf wird es mit Wallenstein 2022 in Memmingen jetzt klappen. In diesem Artikel fassen wir laufend aktuell zusammen, was als News zu Tickets, Programm und Veranstaltungen bereits bekannt ist.

Wallenstein Memmingen - Termin: Wann ist Wallenstein in Memmingen 2022?

Die historischen Wallensteinspiele Memmingen werden vom 24. bis 31. Juli 2022 steigen. Der große Startschuss für Mitwirkende und Zuschauer ist der Einzug Wallensteins in die historische Altstadt Memmingens am Sonntag, 24.7.22. Der große Umzug mit allen Mitwirkenden vor zehntausenden Besuchern markiert traditionell den Auftakt zur historischen Woche mit Lagerleben, Theater oder Reiterspielen. An die 200.000 Besucher werden in Memmingen in der Wallenstein-Woche 22 erwartet.

Schon bei der offiziellen Wallenstein-Auftaktveranstaltung Ende Mai auf dem Marktplatz in Memmingen gab es einen kleinen Vorgeschmack auf die historische Walllensteinspiele in Memmingen.

Das Programm bei Wallenstein in Memmingen: Umzüge, Lagerleben, Reiterspiele oder Theater

Bei den Wallenstein-Festspielen spielen die Bürgerinnen und Bürger eine Woche lang historisch getreu die Ereignisse aus der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs nach. Beliebter Treffpunkt an allen Tagen und Abenden ist das historische Lagerleben in Grimmelschanze und Reichshain.

Beim Fischertagsverein hatte man in den vergangenen Jahren verkündet, dass eine abgespeckte Version mit weniger Teilnehmern oder Besuchern keinen Sinn habe. Und so hält man an den wesentlichen Programm-Punkten und Wallensten-Veranstaltungen fest:

Matinee und Einzug Wallenstein (So., 24.7.)

Wallenstein Lagerspiele in der Grimmelschanze (So., Mo., Di., Mi., Do., Fr., Sa., So.)

Wallenstein Reiterspiele im Reichshain (So., Mo., Di., Mi., Do., Fr., Sa.)

Wallenstein Theater auf dem Marktplatz (So., Di., Do., Fr., Sa.)

Wallenstein Tanz auf dem Kopfstein am Marktplatz mit Fackelzug (Mo.)

Wallenstein Gottesdienst (So., 31.7.)

Wallenstein Lagerleben (So., Mo., Di., Mi., Do., Fr., Sa., So.)

Wallenstein Handwerkermarkt (Fr., Sa., So.)

Wallenstein Historischer Markt (So., Mo., Di., Mi., Do., Fr., Sa., So.)

Auszug Wallenstein (So., 31.7.)

Die Wallenstein Gefechtsvorführung entfällt heuer wegen der Corona-Pandemie

Zweimal mussten die für Juli geplanten Wallenstein-Festspiele in Memmingen 2020 und 2021 wegen Corona abgesagt werden. Der große Einzug Wallensteins am ersten 24. Juli 2022 mit über 4000 Mitwirkenden macht heuer aber endlich wieder den Auftakt. Bild: Benedikt Siegert (Archiv)

Vorverkauf und Preise: Wo gibt es Wallenstein-Karten für die Veranstaltungen 2022?

Für das Wallenstein-Programm 2022 brauchen Besucher zu vielen Veranstaltungen Eintrittskarten. Der Vorverkauf für Wallenstein 2022 in Memmingen startete am Freitag, 22.4.22. Karten gibt es online, in der Tourist-Info sowie bei unserer Zeitung in Memmingen und Kempten

Besonders die Reiterspiele und Lagerspiele sind beliebte Attraktionen. Hier waren Tickets oftmals schon im Wallenstein Kartenvorverkauf vergriffen. Wegen gestiegener Unkosten mussten die Wallenstein-Eintrittspreise 2022 leicht angehoben werden, teilt der Fischertagsverein mit. Erwachsene zahlen für einen Tribünenplatz 25 Euro je Veranstaltung (Kinder bis 14 Jahren 9 Euro). Beim Einzug und Auszug Wallensteins kostet ein Stehplatz 10 Euro.

Neu: Der Zutritt zum historischen Lagerleben in der Grimmelschanze und im Reichshain wird heuer erstmals kostenlos sein.

Bei den Besucherzahlen geht der Fischertagsverein aktuell noch auf Nummer sicher und bietet vorerst 75 Prozent der Tickets an.

Das Lager der Kanoniere bei vergangenen Wallenstein-Spielen in Memmingen. Bild: oH

Die Geschichte von Wallenstein in Memmingen: Warum finden die Wallensteinspiele statt?

Die Wallensteinfestspiele Memmingen gibt es in dieser Form seit 1980. Mit einer historischen Woche erinnert man an den Sommer des Jahres 1630, als Feldherr Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein mit seinen Truppen mehrere Monate in Memmingen verweilte.

In Zeiten des Ukraine-Krieges betonen die Veranstalter besonders: Ziel sei nicht, die Erinnerungen an einen umstrittenen und brutalen Kriegsherrn hochzuhalten oder gar verherrlichend "Krieg nachzuspielen". Vielmehr wollen die Memminger die Erinnerungen an die normalen Menschen in der Stadt zu jener Zeit und an ihre Stadtgeschichte lebendig halten.

In den Monaten, als Wallenstein 1630 in Memmingen weilte, blieb die freie Reichsstadt von schlimmen Kämpfen und blutigem Morden und Plündern weitgehend verschont. Der Feldherr führte ein strenges Regiment. In dieser Zeit sei in der Stadt „Glück und Heil“ gewesen, schreibt der zeitgenössische Chronist Sebastian Dochtermann.

Die historische Genauigkeit und hohen Detailtreue machen Wallenstein in Memmingen zu den sehenswertesten historischen Festspielen in Deutschland. Die Kleiderordnung ist streng, die Utensilien wie Kanonen, Fahnen, Fuhrgespanne und Waffen sind detailgetreu nachgebaut.

"Gegen Fußvolk richt eure Spieß!" Die Pikeniere des Fischertagsvereins sind die größte Gruppe bei den Wallensteinspielen in Memmingen Bild: Roland Schraut (Archiv)

Diese historischen Gruppen nehmen an Wallenstein 2022 in Memmingen teil

Die Wallensteinspiele Memmingen sind mit über 4000 Mitwirkenden das größte Historienspiel Europas. Der überwiegende Teil der Mitwirkenden der Wallensteinwoche Memmingen sind Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die sich in verschiedene Gruppen des Fischertagsvereins aufteilen. Dabei wird Wert auf historische Authentizität gelegt - allein die vielfältigen Wallenstein-Kostüme sind einen Besuch der historischen Woche wert.

Eine Übersicht über die Gruppen des Memminger Fischertagsverein:

Pikeniere: In der Wallenstein-Festspielgruppe Memmingen sind die Pikeniere die größte Gruppe mit über 400 Mitgliedern.

Kanoniere Breuner: Sie sind wie die Pikeniere Memmingen und alle folgenden Gruppen Soldaten, die in der Zeit des 30-jährigen Kriegs durchs Land zogen.

Gallas Dragoner

Musketiere

Kürisser "Pappenheimer"

Magyaren

Leibwache Wallensteins

Rontartschiere

Leibwache Dänen

Kriegskasse Waldenfels

Begleitet wurden die Soldaten von Trossen, also den rückwärtigen Teilen einer Militäreinheit, die Unterstützungsaufgaben erledigten. In Memmingen gibt es vier "Trosse"-Gruppen: Tross Aldringen, Tross Butler, Tross Piccolomini, Tross Schaffgotsch.

Die größte nicht-soldatische Gruppe unter den Mitwirkenden stellt die Bevölkerung Wallenstein Memmingen sowie folgende Gruppen:

Wallenstein Memmingen sowie folgende Gruppen: Wallenstein Bettler Memmingen

Memmingen Wallenstein Bedienstete

Marketenderei

Adel - Hofstaat

Gaukler

Marodeure

Die Städtischen

Kaufleute

Theatergruppe Wallenstein

Fahrendes Volk

Jagdgruppe Jäger Holk

Der Wallenstein-Darsteller: Wer spielt den General Wallenstein bem Wallensteinfest Memmingen 2022?

Es ist die größte Ehre, die einem Wallenstein-Mitwirkenden in Memmingen zuteil werden kann: Der Wallenstein-Darsteller 2020 und 2021 sollte Robert Junger sein. Nach den beiden Absagen der Vorjahre wird Junger nun bei den Wallenstein-Spielen vom 24. bis 31. Juli in die Rolle des Generals Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein schlüpfen. Der Finanzbeamte, Mitglied der Pikeniere Memmingen, gehört auch zur Theatergruppe des Fischertagsverein und hat jahrelange Schauspielerfahrung (mehr hier).

