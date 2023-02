Wallenstein Memmingen: Film kommt ins Kino

Der 70- bis 90-minütige Streifen soll Ende März im Cineplex in Memmingen zu sehen sein. Was es mit dem Dokumentarfilm auf sich hat und was Zuschauer erwartet.

Lagerleben, Wallenstein-Umzug, Theater, Reiter- und Lagerspiele, Fackelzug oder Märkte: Das Historien-Festspiel aus Memmingen kommt bald ins Kino. „Vorhang auf“ soll es Ende März heißen. Was erwartet die Zuschauer? Was kostet die Produktion und was ist eigentlich das Ziel eines solchen Films? Im Vorfeld haben wir uns mit dem Macher des Dokumentarfilms Thomas Pfaus sowie mit Michael Ruppert als Vorsitzender des ausrichtenden Fischertagsvereins Memmingen über den neuen 70- bis 90-minütigen Streifen unterhalten.

Herr Ruppert, Herr Pfaus: Was erwartet die Zuschauer beim Dokumentarfilm zu Wallenstein in Memmingen?

Michael Ruppert: Die Zuschauer erwartet eine Zeitreise über 40 Jahre Wallenstein – seit der Gründung bis hin zum Jahr 2022. Es erwartet die Zuschauer sehr viel aktuelles Bildmaterial von unserem Heimatfest im vergangenen Jahr. Es wird aber auch stark auf die Entwicklung des Festes eingegangen. Es sind sehr viele Zeitzeugen dabei, die viele interessante Geschichten über Memmingen, über das Fest für die Bürgerinnen und Bürger, erzählt haben.

Was ist Ihr Ziel mit diesem Dokumentarfilm? Was wollen Sie erreichen?

Ruppert: Wir haben mit dem Film mehrere Ziele. Ganz aktuelles Ziel: Wir wollen das, was wir 2022 erlebt haben, lebendig halten. Wir wollen uns das gemeinsam ansehen. Es gab in der Vergangenheit immer wieder Versuche, eine Dokumentation zu erstellen. Es blieb bei Versuchen. Wir wollen jetzt ein wirkliches Werk erstellen, in dem man die Entwicklung und die gesamte Zeit Wallensteins in Memmingen sieht – das Fest einer Stadt, in der die Bürger zusammen die Geschichte spielen. Das ist uns zusammen mit Thomas Pfaus gelungen.



Pfaus: Das Thema Wallenstein ist von mir jahrelang aus der Ferne betrachtet worden. Ich bin vor zehn Jahren erst in den Verein gekommen und lerne das jetzt genauso kennen. Was an diesem Projekt so toll ist, ist, dass ich jetzt auch die Historie kennenlerne. Der Film hat für mich dabei zwei große Elemente.

Die da wären?

Pfaus: Das ist zum einen: Wie ist das Fest entstanden? Das lerne ich jetzt kennen. Es ist für mich unendlich interessant, mit Menschen zu sprechen, die das damals live mitbekommen haben. Das sind unwahrscheinlich wertvolle Informationen und einfach ganz tolle Menschen, die man vor der Kamera hat. Auf der anderen Seite ist es, das Jetzt zu erleben. Als Familienvater, als Mitglied des Vereins und das Ganze mit der neuesten Technik festzuhalten. Den gewissen Abstand am Anfang zu haben, war gar nicht schlecht, aber irgendwann kam dann der Moment, in dem man sagt: Was da 1980 und in dem Jahr davor geleistet wurde, das ist immens und heute unvorstellbar. Das muss man im Gedächtnis behalten.

Sie haben sich eingearbeitet. Das hat Zeit gebraucht. Wie viele Stunden an Filmmaterial sind schon entstanden und wie viele Arbeitsstunden wurden bisher investiert?

Pfaus: Also wir haben mindestens 30 Interviews gemacht. Dann haben wir während Wallenstein vergangenes Jahr unendlich viel Material generiert. Ich habe Tonnen an altem Material. Von 1980 an wurde eigentlich dokumentarisch jede einzelne Veranstaltung festgehalten. Das musste alles gesichtet werden. Dabei jetzt die Arbeitszeit hochzurechnen, das mache ich lieber nicht, aber es ist schon immens, denn wir arbeiten an dem Projekt jetzt seit fast zwei Jahren.

Was kostet die Produktion eines solchen Dokumentarfilms?

Pfaus: Unser Ziel ist es, die ganze Arbeit mit etwa 30.000 Euro zu stemmen.

Getragen durch den Fischertagsverein?

Ruppert: Getragen durch viele, viele Förderer und Sponsoren. Wir konnten Partner gewinnen, die uns unterstützen. Wir haben letzten Endes eine Vorfinanzierung über den Verein, gehen aber am Ende davon aus, dass wir über die Partner, die Förderer und über den Kinoverleih zum Schluss eine kostenneutrale Position für den Verein haben. Es war nie unser Anspruch, damit viel Geld zu verdienen, sondern dass wir die Kosten decken und den Memmingerinnen und Memmingern im Kino einen guten Film anbieten können.

Sie haben es beide schon angesprochen: Bei den Wallenstein-Spielen ist viel Engagement gefragt. Viele Ehrenamtliche sind dabei, um das zu stemmen. Wallenstein-Spiele gibt es auch in anderen Kommunen. Was ist in Memmingen so besonders?

Ruppert: Ich glaube, das ist mit eines der Elemente, die im Film besonders gut zum Tragen kommen. Zum einen macht Memmingen besonders, dass wir über 4000 Mitwirkende haben. Wir sind also das größte Fest in Südeuropa. Das Zweite ist, dass wir das einzige Fest sind, das vom Programm, den Darbietungen so vielschichtig ist – mit Theater, Lager- und Reiterspielen, Tanz auf dem Kopfstein, Lagerleben natürlich plus den beiden Einzügen. Und: Wir haben in den 80er-Jahren sehr früh Kontakte Richtung England geknüpft. In 2022 konnten sie leider nicht dabei sein, aber wir hoffen, dass wir im Jahr 2026 wieder unsere Gäste aus England und Schottland begrüßen können. Das in diesem Gesamtpaket hat einfach kein anderes Heimatfest.





Impression der Historischen Woche 2022 in Memmingen. Bild: Maike Scholz

Sie veranstalten die Historische Woche, drehen nun den Film: Es gibt viel Engagement, aber eben auch Kritiker. Was erwidern Sie diesen?

Ruppert: Wenn man etwas Großes macht – und der Fischertagsverein hat zwei große Angebote mit dem Fischertag und Wallenstein – dann ist es ganz natürlich, dass es Kritiker gibt. Sachliche Kritik ist immer berechtigt. Da darf jeder auch eine andere Meinung haben. Unsachliche Kritik ist für mich ein anderes Thema. Wir sind uns dessen bewusst. Wir sehen aber auch, dass uns die Mehrheit der Bevölkerung und der Gäste ein positives Feedback gibt. Das ist für uns wichtig. Wenn es Dinge zu verbessern gibt – so realistisch sind wir auch, dass es aus dem Jahr 2022 Dinge gibt, die man 2026 besser machen kann – nehmen wir die mit. Das ist aber ein Prozess, der in Memmingen seit 1980 regelmäßig stattfindet – von jeder Historischen Woche zur nächsten.

Haben Sie dazu ein paar Beispiele?

Ruppert: Ein Beispiel ist im Jahr 2022 der freie Eintritt in die Lager. Das war erstmalig und hat vielen Gästen nicht nur gefallen, sondern hat in dem wirtschaftlichen Umfeld, das wir aktuell haben, auch gutgetan. Wir haben bei den Lager- und Reiterspielen 2022 neue Akteure gehabt, weil die ursprünglich eigenen, wie zum Beispiel die Gaukler, ein Generationenthema haben. Es gab lange keinen Tanz auf dem Kopfstein oder auch die historischen Märkte sind Dinge, die wir im Jahr 2016 begonnen haben. Wir versuchen, zusammen mit der Stadt Memmingen, das Gesamtpaket für die Woche noch interessanter zu gestalten als es eh schon ist.

Kritik mit Blick auf den Dokumentarfilm …?

Pfaus: Ich drehe einen Dokumentarfilm, keinen Enthüllungsfilm. Das heißt: Meine Inhalte sind durchweg positiv. Wem das nicht gefällt, dem gefällt die Form der Kunst nicht. Das ist legitim. Mein Ziel ist es, einen unterhaltsamen und interessanten Film zu machen.

Was wünschen Sie sich für den Film, wenn er ins Kino kommt, für den Verein und die künftigen Historischen Spiele?

Ruppert: Wir wünschen uns für den Film, wenn er Ende März/Anfang April ins Kino kommt, dass er hohen Anklang findet und dass er nicht nur unsere Mitglieder, sondern alle Memmingerinnen und Memminger, alle Interessierten zu dem Thema, begeistert. Für den Verein wünschen wir uns, dass wir nach den vergangenen Jahren, die nicht ganz einfach waren, wieder eine konstante Entwicklung haben und für 2026 kann man optimistisch sein, dass wir eine tolle Woche vor uns haben, wenn wir wieder im normalen zeitlichen Vorlauf planen können. Es wird sicher ein Thema sein, dieses Authentische, das Historische und das Traditionelle im Fokus zu halten und gleichzeitig zu sehen, wo gesellschaftliche Entwicklungen hingehen. Wir sind positiv gestimmt. Wir können mit dem Erfolgserlebnis und der positiven Resonanz aus dem Jahr 2022 gut in die Zukunft schauen.



Pfaus: Ich wünsche mir für den Film, dass die Menschen hier ins Kino gehen oder sich zu einem späteren Zeitpunkt eine DVD oder Blu-ray kaufen, weil sie einfach diesem Thema nahe sind, weil sie die Geschichte der Stadt sehen wollen, sich einfach unterhalten und eine gute Zeit hier haben.

Thomas Pfaus (links) und Michael Ruppert beim Interview. Bild: Andreas Berger



Ruppert: Es gab 1980 diverse Strömungen und gesellschaftliche Entwicklungen. Ein ganz großes Ziel war damals, dass man Bürgerinnen und Bürger aus allen Schichten zusammenbringt, eben aus allen gesellschaftlichen Bereichen. Das ist damals sehr gut gelungen. Wenn man momentan die Entwicklung in der Gesellschaft sieht, das Thema „arm und reich“, die Spaltung, dann glaube ich, dass es heute ein ganz aktueller und noch wichtigerer Auftrag ist, dass man bei so einem Heimatfest wirklich alle mitnimmt. Das können wir als Fischertagsverein.

Schönes Schlusswort. Wann geht der Vorhang für den Film auf?

Pfaus: Das Ziel und der momentan geplante offizielle Start im Kino ist der 30. März – im Cineplex in Memmingen.