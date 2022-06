Können Nicht-Mitglieder noch an Wallenstein 2022 in Memmingen teilnehmen?

Ob jetzt noch neue Mitglieder im Fischertagsverein aufgenommen werden, die an Wallenstein 2022 teilnehmen können, darüber haben wir mit dem Vorstand gesprochen.

Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht, was Wallenstein in Memmingen betrifft. Die schlechte: Wer jetzt noch kein Mitglied im Fischertagsverein ist, kann als Darsteller nicht mehr an der historischen Woche Ende Juli teilnehmen. Die gute: Direkt nach den Wallenstein-Spielen wird der Mitglieder-Aufnahmestopp aufgehoben, wer dann will, kann die Mitgliedschaft beantragen und Teil einer der Wallensteingruppen werden. Wir haben mit dem Vorsitzenden des Fischertagsvereins, Michael Ruppert, und Pressesprecher Michael Geiger darüber gesprochen:

Warum herrscht jetzt Aufnahmestopp? Die Nähstube konnte während der beiden Corona-Jahre kaum arbeiten. So sei vieles liegen geblieben. Dementsprechend groß sei jetzt der Andrang der Mitglieder, deren historische Gewänder noch angepasst werden müssen. Beispielsweise weil Mitglieder im Kindes- und Jugendalter seit der Wallenstein-Woche im Jahr 2016 gewachsen seien, hätten die Näherinnen schon viel zu tun. Und auch bei vielen Erwachsenen müssten die Kleider an die Figur angepasst werden. „Da sind wir froh, wenn wir das unter Hochdruck schaffen“, sagt Ruppert. Für neue Mitglieder gebe es deshalb jetzt keine Kapazitäten mehr. „Das ist grundsätzlich schade, weil jeder, der mit Freude mitmachen will, uns willkommen ist. Aber es ist nicht sinnvoll, jemanden aufzunehmen, wenn nicht gewährleistet werden kann, dass er oder sie ein passendes Gewand bekommt.“

Tickets, Programm, Sehenswertes: Alles über Wallenstein Memmingen 2022 lesen Sie hier

Keine vier Jahre auf nächsten Einsatz warten: Wer nach den Spielen Ende Juli Mitglied wird im Fischertagsverein, muss nicht vier Jahre bis zur nächsten Wallenstein-Woche warten, bis wieder etwas Interessantes geschieht. Einige Gruppen, wie die Kanoniere und die Musketiere, präsentieren sich auch zu anderen Gelegenheiten wie historischen Festen. Außerdem dürfen sich Mitglieder, die aus Memmingen kommen, am jährlichen Fischertag beteiligen und in den Stadtbach jucken.

Wie kann man in welcher Gruppe Mitglied werden? Es gibt ein zweistufiges Verfahren, vergleichbar mit einem Sportverein: Wer Teil der Wallenstein-Familie werden will, muss dem übergeordneten Fischertagsverein beitreten. Dann kann die Mitgliedschaft in einer der Wallenstein-Gruppen beantragt werden – von den Gallas Dragonern bis zur Leibwache der Dänen, vom Adel bis zu den Bettlern. Jede Gruppe hat ein eigenes Aufnahmeverfahren. Zudem schaut jede Gruppe bei Interesse eines neuen Mitgliedes, ob ein Platz frei und ein Kostüm übrig ist.

Einstieg direkt als Hauptmann? Wer in den Soldatengruppen neu ist, fängt in der Regel als normaler Soldat an. Wer engagiert ist und während einer der regelmäßigen Wahlen innerhalb der Gruppe einen Posten erhält, kann auch im militärischen Rang steigen. Bei den Pikenieren etwa ist derzeit der Gruppenleiter gleichzeitig der Hauptmann, der stellvertretende Gruppenleiter und der Kassier sind Leutnant.

Welche Bedingungen müssen neue Mitglieder erfüllen? Wer sich am Fischertag beteiligen will, muss seinen Wohnsitz in Memmingen haben. Für die Teilnahme an der Wallenstein-Woche gibt es keine strengen Voraussetzungen. Wobei es als Mitglied einer sehr aktiven Gruppe beispielsweise aber sinnvoll sei, in der Nähe von Memmingen zu wohnen, um regelmäßig an den Aktivitäten teilnehmen zu können.

Was stellt der Verein den Mitgliedern? Jeweils ein komplettes Kostüm – von den Socken bis zum Hut. Es bleibt im Eigentum des Vereins und hat, wenn es gerade nicht benötigt wird, seinen Platz im Fundus. Teilweise stellt der Verein auch die historischen Waffen, die außerhalb von Veranstaltungen im Waffenlager untergebracht sind. „Wobei viele derjenigen, die lange dabei sind, sich das alles selber kaufen wollen“, sagt Michael Ruppert. Dabei müssen sie beachten, dass Kleidung und Waffen zwingend in das historische Umfeld der Wallenstein-Woche passen müssen.

Was kostet die Mitgliedschaft im Fischertagsverein? Erwachsene ab 18 Jahren: pro Jahr 35 Euro als Grundbeitrag plus 20 Euro Gruppenbeitrag. Aufnahmegebühr: 30 Euro. Von zehn bis 18 Jahren: pro Jahr 12,50 Euro. Aufnahmegebühr: 15 Euro. Kinder unter zehn Jahren: kostenlos und ohne Aufnahmegebühr.

