Wallenstein-Spiele in Memmingen kommen jetzt auf die Kino-Leinwand

Die Dokumentation zeigt die Historienwoche in Memmingen als gemeinsamen Kraftakt von über 4000 Mitwirkenden. Ab wann der Film im Cineplex zu sehen ist.

13.03.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Schauplatz einer besonderen Filmpremiere ist an diesem Samstagabend die mit 180 Gästen gefüllte Aula des Memminger Vöhlin-Gymnasiums: Nach zweijähriger Vorarbeit haben der Fischertagsverein und Filmemacher Thomas Pfaus ein Projekt abgeschlossen, in das viel Zeit und Herzblut investiert wurden. Der 80-minütige Dokumentarfilm über die Memminger Wallenstein-Woche wird ab Monatsende im Cineplex-Kino zu sehen sein. Doch nicht nur die Vorab-Premiere des mit Spannung erwarteten Films erleben die Zuschauer in der Vöhlin-Aula, sondern auch einen Überraschungsauftritt und die Ehrung für einen Mann, der die Historienspiele jahrelang verantwortlich begleitet hat.

