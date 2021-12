„Dann ist man von heute auf morgen Handelsrichter“

Auf den Richterstuhl: Eigentlich ist Walter Eberhard Vorstandsvorsitzender einer Bank. Nun hat er einen zweiten Job: Handelsrichter am Landgericht Memmingen.

Von der Bank auf den Richterstuhl: Eigentlich ist Walter Eberhard Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Pfaffenhausen. Nun hat er noch einen zweiten Job: Er ist zum Handelsrichter am Landgericht Memmingen ernannt worden. Dort wird er künftig an Prozessen teilnehmen, beispielsweise, wenn ein Streit zwischen zwei Kaufleuten eines Richterspruchs bedarf.

Walter Eberhard wird aber nicht allein Urteile fällen. Jede Verhandlung vor der Kammer für Handelssachen, die am Landgericht angesiedelt ist, wird von drei Personen geführt: einem hauptamtlichen Richter, der Volljurist ist, und zwei Handelsrichtern, die diese Aufgabe ehrenamtlich übernehmen. Wichtig ist, dass die Handelsrichter aus der Wirtschaft kommen und dort bereits viel Erfahrung gesammelt haben, damit sie zusammen mit dem hauptamtlichen Richter angemessen entscheiden können. Beide ehrenamtliche Richter haben das gleiche Stimmrecht wie der Volljurist.

Macht ihn das nervös? „Nein“, sagt Walter Eberhard. In seinen beiden Funktionen, er ist Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank und Geschäftsführer der Raiffeisen Immobilien GmbH der Raiffeisen Bank Pfaffenhausen, sei es ständig nötig, Entscheidungen zu treffen. Zudem gehörten auch rechtliche Themen zum Beruf eines Bankers, das fange schon während der Ausbildung an. „Deshalb ist das für mich nichts Neues.“ Auf die leichte Schulter nimmt er das Ehrenamt aber nicht. „Ich gehe mit Respekt an die Aufgabe. Aber auch mit großer Freude und Neugier“, sagt Eberhard, der in Erkheim wohnt, 58 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei Kindern ist. Vier bis fünf Mal im Jahr wird er als Handelsrichter eingesetzt werden, das stehe schon fest. Eine halbe Stunde vor Verhandlungsbeginn werden die beiden ehrenamtlichen vom hauptberuflichen Richter in den Fall eingewiesen. Und wenn ein Fall komplizierter sei, könne er sich die Akten für mehr Vorbereitungszeit schicken lassen.

Um welche Art von Rechtsstreitigkeit wird es gehen? Walter Eberhard nennt ein Beispiel: Zwei Kaufleute haben untereinander ein Geschäft abgewickelt. Beispielsweise hat ein Unternehmen eine Firma für eine Dienstleistung beauftragt. Nun ist der Auftraggeber nicht mit dem Ergebnis zufrieden. Beide können sich nicht einigen, der Fall landet vor der Kammer für Handelssachen.

Wie ist er dazu gekommen, Handelsrichter zu werden? Er habe einen Aufruf der Industrie- und Handelskammer (IHK) gelesen, dass Handelsrichter gesucht werden – nicht nur in Memmingen, sondern auch an anderen Landgerichtsstandorten in Schwaben. Daraufhin habe er eine E-Mail an die IHK geschrieben. Sie schlägt den Landgerichten qualifizierte Kandidaten vor. Er habe nicht lange nachdenken müssen, sagt Eberhard. „Das ist eine Bauchgeschichte bei mir.“ Von der E-Mail bis zur Ernennung durch den Präsidenten des Landgerichts Memmingen, Konrad Beß, vergingen nur wenige Wochen. „Dann ist man von heute auf morgen Handelsrichter.“ Und zwar einer von 18 beim Landgericht Memmingen. Das Amt gilt für fünf Jahre, kann danach aber verlängert werden.

Walter Eberhard folgt auf den verstorbenen, langjährigen Handelsrichter Walter Klaus.