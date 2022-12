Wandel bei Regens Wagner: Auch für viele Bewohner ein Neustart

Der Wandel bei Regens Wagner bedeutet für die Menschen mit Behinderung große Veränderungen. Wie Bewohner ihren Umzug nach Legau erlebten und wie es ihnen geht.

27.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Anfangs hat der Umzug Michael Zeiler nervös gemacht – die vielen Kartons, die Umstellung: „Das war ein bisschen Heckmeck und Durcheinander.“ Schon lange wohnte der 61-Jährige bei Regens Wagner in Lautrach, als er sich entschied, in die neue Wohngruppe in Legau zu wechseln: „Ich hab’ nicht gewusst, ob ich das schaffe: alles auspacken und ins Zimmer verteilen, die Klamotten richtig einordnen.“

