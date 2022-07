Die Wanderreiter von Memmingen: Mit dem Pferd über die Alpen

Memmingens Wanderreiter Luisa und Pete Breidahl reiten Monate nach ihrer Mongolei-Tour wieder los. Einen Teil ihrer Ausrüstung dafür haben sie selbst gefertigt.

08.07.2022 | Stand: 07:14 Uhr

Die Wanderreiter von Memmingen ziehen wieder los. Nach ihrer 12.000-Kilometer-Tour von der Mongolei in die Maustadt werden sie nun zweimal zu Pferd die Alpen überqueren. Luisa und Pete Breidahl waren im Oktober 2021 von ihrer langen Reittour nach Memmingen gekommen, von hier stammt die 26-Jährige, deren Geburtsname Mayr ist. Den Australier Pete (43) hatte sie zu Beginn dieser Reise in der Mongolei kennengelernt.

Wanderreiter aus Memmingen: Luisa und Pete Breidahl starteten am Donnerstag

Kaum waren sie nach dem mehr als zweijährigen Trip im Allgäu angekommen und von Familie und Freunden feierlich begrüßt worden, ging Pete auf ein Knie und hielt um Luisas Hand an. Knapp sieben Monaten später haben sie geheiratet: Am Samstag, 25. Juni, gaben sie sich während einer freien Waldhochzeit das Ja-Wort.

Als Ehepaar sind sie am Donnerstag gestartet. Vier Monate haben die beiden dafür eingeplant. Erst geht es in die Schweiz, dann nach Frankreich. Dort werden sich sieben weitere Wanderreiter anschließen. Sie wollen von Luisas und Petes Erfahrungen in dieser Extrem-Sportart lernen. Dazu gehört aus Sicht des Ehepaars auch, flexibel zu sein, frei zu denken, zu improvisieren. Denn auf einer solchen Reise laufe nicht alles so wie geplant. Zusammen werden die Neun die Alpen überqueren – in dem Gebiet, in dem Feldherr Hannibal 218 vor Christus mit einem Heer und Elefanten die Alpen überquerte. Irgendwo zwischen Valence im Südosten Frankreichs und Turin in Italien.

Von dort reiten Luisa und Pete dann allein wieder zurück über die Alpen. Eigentlich wollten die beiden über Zentralasien bis nach Singapur reiten, von dort nach Australien fliegen und den Kontinent umrunden. Doch wegen des Ukraine-Kriegs liegt dieser Plan auf Eis.

Luisa Breidahl aus Memmingen musste für die Alpenüberquerungen mit dem Pferd nicht speziell trainieren

Speziell trainieren musste Luisa für die Alpenüberquerungen nicht. Denn in den vergangenen Monaten hat sie als Postbotin in Memmingen gearbeitet und die Briefe per Rad ausgefahren, das habe sie körperlich ausreichend vorbereitet, sagt sie und lacht. Pete habe zwischendurch auf einem Reiterhof in England gearbeitet, das habe ihn trainiert.

Und noch etwas Gutes hatte sein Besuch dort: In dieser Zeit bekam Luisas Pferd Smokey Probleme mit dem Knie. Schnell war klar: Er wird keine langen Touren mehr laufen. Die Hof-Betreiberin in England bekam das mit und bot Pete an, sich eines ihrer Pferde für die anstehende Tour zu leihen. So brachte Pete den siebenjährigen Maui mit, den Luisa reiten wird. Und wie findet Petes Pferd Marengo seinen neuen Reisepartner? „Die lieben sich schon“, sagt Luisa.

Pferd Maui ist noch nie eine solche Tour gelaufen

Maui ist allerdings noch nie eine solche Tour gelaufen. Wird das funktionieren? Ja, sagt Luisa. Das wichtigste sei, Vertrauen zwischen dem Wallach und den beiden Menschen aufzubauen. Das sei gelungen. Den Rest lerne Maui unterwegs. „Deshalb sind wir auch ziemlich entspannt.“ Weil sie es in den ersten Wochen langsam angehen wollen, könne er allmählich seine Fitness ausbauen.

Und wie geht es Smokey? Luisa: „Er ist bei Bekannten in der Nähe von Memmingen untergekommen, genießt dort sein Leben mit einem Pony-Freund und einer sich liebevoll kümmernden Pferdefrau.“

Jeweils 26 Kilogramm Gepäck pro Person nehmen die beiden Wanderreiter mit. Bild: Luisa und Pete Breidahl

Alpenüberquerung mit dem Pferd: Selbst angefertigtes Zubehör, leichtes Gepäck

Zubehör selbst hergestellt: Pete hat einige Teile der Ausrüstung selbst entwickelt und hergestellt. Wichtig ist ihm, dass das Zubehör leicht und stabil ist. Unter anderem hat er die Carbon-Sattel angefertigt. Die Satteltaschen hat Pete aus dem widerstandsfähigen Material Cordura erstellt. Wasserdichte Innentaschen schützen das Gepäck. Trinkflaschenhalter hat er ebenfalls angefertigt. Zügel und Zaumzeug auch – aus Biothane, einem gummiartigen Material, das am Kopf des Pferdes nicht scheuert.

Zu den wichtigsten Gegenständen zählt laut Luisa der Schnellkocher. Er erhitzt einen Liter Wasser in einer Minute. Wenn der Körper nach einem Sturz in kaltes Wasser schnell Wärme benötigt, sei dieser Kocher genau richtig. Außerdem haben sie zwei Tassen dabei, aber nur einmal Besteck und einen Topf. Der Erste-Hilfe-Kasten sei einer der schwersten Gegenstände im Gepäck. Auch das Handy sei unverzichtbar: Es sei ein Multi-Werkzeug, denn damit könne zum Beispiel navigiert, telefoniert, fotografiert, übersetzt und im Notfall ein Notruf abgesetzt werden. Ein Tarp ist auch dabei, das ist eine Plane, die zum Beispiel als Zelt benutzt werden kann. Gewicht: Um die Pferde nicht unnötig zu belasten, haben beide jeweils nur 26 Kilogramm Gepäck dabei, inklusive Sattel.

Fertig gepackt: Mit dieser Ausrüstung geht es für etwa vier Monate durch Europa - zwei Mal überqueren die Memminger Wanderreiter dabei die Alpen. Bild: Luisa und Pete Breidahl

