Wann bekommt Steinheim seine „Grüne Mitte“? An den Plänen wird noch gefeilt

In dem Ortsteil von Memmingen soll nahe beim Zehentstadel ein Platz für die Dorfgemeinschaft entstehen. Warum eine Klage das Vorhaben das Projekt verzögert hat.

26.06.2023 | Stand: 15:41 Uhr

Eine attraktive, grüne Ortsmitte rund um den Zehntstadel soll Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft sein, zudem Schauplatz für Feste und Veranstaltungen: So sieht das Wunschbild für den Memminger Ortsteil Steinheim aus, das bei den Vorbereitenden Untersuchungen entwickelt wurde. Am entsprechenden Bebauungsplan wird derzeit noch gefeilt – aktuell hat das Stadtratsplenum darum vorsorglich eine Veränderungssperre für den betreffenden Bereich verlängert.

Diesem Bauantrag erteilte der Stadtrat von Memmingen eine Absage

Die hatten die Stadträtinnen und -räte erstmals im Juli 2020 beschlossen. Denn aus ihrer Sicht passte der Bauantrag eines Landwirts für einen 2300 Quadratmeter großen Milchviehlaufstall in diesem Bereich absolut nicht zur Vision für den Dorfkern. Sie beschlossen also den Bebauungsplan „Grüne Mitte“, zudem eine Änderung des Flächennutzungsplans und die Veränderungssperre. Laut der Vorlage zur jüngsten Plenumssitzung begann direkt im Anschluss die Arbeit am städtebaulichen Entwurf für die neue Steinheimer Mitte. Parallel dazu trat demnach das städtische Liegenschaftsamt im November 2020 in Kontakt mit den Eigentümern, um über einen Kauf des Grundstücks in der Nähe des Zehntstadels zu verhandeln. Die Betroffenen indes reichten wegen der nicht erteilten Genehmigung für den Laufstall Klage ein, es kam zu Verzögerungen.

Grundstückseigentümer klagten gegen die Stadt

Zwar versuchte das Liegenschaftsamt im Juli 2021 nochmals, mit den Eigentümern ins Gespräch zu kommen – mit Verweis auf das laufende Klageverfahren lehnte diese damals nach Angaben der Stadt jedoch ab. Erst ein Jahr später, im Juli 2022, endete die gerichtliche Auseinandersetzung mit einer Entscheidung zugunsten der Stadt Memmingen. Das Bebauungsplanverfahren für die „Grüne Mitte“ allerdings konnte nicht innerhalb der Zwei-Jahres-Frist abgeschlossen werden. Um trotzdem sicherzustellen, dass die Ziele für die Entwicklung des Steinheimer Dorfkerns künftig verwirklicht werden können, hat der Stadtrat die Veränderungssperre von 2020 im Juni vergangenen Jahres bereits einmal verlängert – andernfalls wäre sie abgelaufen. Nach dem aktuellen, einstimmigen Beschluss des Plenums greift die Sperre nun letztmals für ein weiteres Jahr.

Stadt will Fläche in Steinheim kaufen: Aktuell laufen Gespräche

Denn anders als beabsichtigt ist das Verfahren zum Bebauungsplan auch bis Juli 2023 nicht abgeschlossen. Zwar spricht das Stadtplanungsamt von großen Fortschritten. Es müssten jedoch noch neue Aspekte aus Stellungnahmen des Bürgerausschusses und einiger Vereine abgewogen werden, die nach der öffentlichen Auslegung des Flächennutzungsplans eingingen. Nach Gesprächen sei derzeit unklar, ob es noch Planänderungen geben wird. Und der Grundstückskauf durch die Stadt? Auch hier läuft der Dialog mit den Eigentümern.