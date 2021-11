Die Termine: Mobile Impfteams kommen wieder in Unterallgäuer Gemeinden

Die mobilen Impfteams sind im Unterallgäu wieder zwischen 24. November und 15. Dezember unterwegs. Sie kommen zu diesen Zeiten in diese Gemeinden im Landkreis.

Wer sich gegen Corona impfen lassen will, soll so schnell und unkompliziert wie möglich bedient werden. Deshalb fahren die mobilen Teams des Impfzentrums Bad Wörishofen auch in die Unterallgäuer Gemeinden und bieten vor Ort Termine an. An allen Terminen sind laut Mitteilung des Landratsamts Unterallgäu Erst-, Zweit- oder Drittimpfungen möglich.

Dazu ist keine Anmeldung erforderlich. Neu ist laut Koordinierungsärztin Dr. Carola Winkler: Ab sofort dürfen Auffrischungsimpfungen bereits fünf Monate nach der Zweitimpfung erfolgen.

Impfteams kommen an diesen Tagen in die Gemeinden

Demnächst sind die Impfteams in diesen Gemeinden im Unterallgäu:

Breitenbrunn : Mittwoch, 24. November, im Rathaus, 1. OG (ohne Aufzug), von 16.30 bis 19.30 Uhr

: Mittwoch, 24. November, im Rathaus, 1. OG (ohne Aufzug), von 16.30 bis 19.30 Uhr Pfaffenhausen : Donnerstag, 25. November, und Donnerstag, 16. Dezember, im Pfarrbegegnungszentrum, von 14 bis 18 Uhr

: Donnerstag, 25. November, und Donnerstag, 16. Dezember, im Pfarrbegegnungszentrum, von 14 bis 18 Uhr Mindelheim : Montag, 29. November und Freitag, 10. Dezember, im Forum, von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr

: Montag, 29. November und Freitag, 10. Dezember, im Forum, von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr Kirchheim : Dienstag, 30. November, und Dienstag, 14. Dezember, im Rathaus, von 14 bis 18 Uhr

: Dienstag, 30. November, und Dienstag, 14. Dezember, im Rathaus, von 14 bis 18 Uhr Markt Rettenbach : Donnerstag, 2. Dezember, im Alten Rathaus/Musikerheim, von 14 bis 18 Uhr

: Donnerstag, 2. Dezember, im Alten Rathaus/Musikerheim, von 14 bis 18 Uhr Sontheim : Freitag, 3. Dezember, und Freitag, 17. Dezember, in der Mehrzweckhalle, von 14 bis 18 Uhr

: Freitag, 3. Dezember, und Freitag, 17. Dezember, in der Mehrzweckhalle, von 14 bis 18 Uhr Erkheim : Dienstag, 7. Dezember, im Rathaus, von 14 bis 18 Uhr

: Dienstag, 7. Dezember, im Rathaus, von 14 bis 18 Uhr Türkheim : Dienstag, 7. Dezember, im Rathaus, von 14 bis 18 Uhr

: Dienstag, 7. Dezember, im Rathaus, von 14 bis 18 Uhr Kammlach : Donnerstag, 9. Dezember, im Rathaus Oberkammlach, von 14 bis 18 Uhr

: Donnerstag, 9. Dezember, im Rathaus Oberkammlach, von 14 bis 18 Uhr Markt Wald : Donnerstag, 9. Dezember, im Rathaus, von 14 bis 18 Uhr

: Donnerstag, 9. Dezember, im Rathaus, von 14 bis 18 Uhr Dirlewang: Mittwoch, 15. Dezember, im Feuerwehrhaus, von 14 bis 18 Uhr

Eine Vorabregistrierung unter www.impfzentren.bayern ist nach Angaben des Landratsamts nicht zwingend erforderlich, beschleunigt aber den Ablauf. Mitgebracht werden sollten: Personalausweis, Impfpass (falls vorhanden) und medizinische Unterlagen wie zum Beispiel Herzpass, Allergieausweis, Diabetikerausweis oder Medikamentenplan (falls vorhanden). Informationen im Internet unter www.unterallgaeu.de/corona

