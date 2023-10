Wann wird die neue Grüngut-Sammelstelle in Memmingen gebaut?

Eigentlich sollten die Bauarbeiten in Memmingen noch in diesem Jahr beginnen. Warum sich das Projekt verzögert und was mit dem alten Standort in Steinheim geschieht.

12.10.2023 | Stand: 05:45 Uhr

In diesen Tagen greifen wieder viele Gartenbesitzerinnen und -besitzer zu Schaufel, Harke und Heckenschere. Danach wird das dabei angefallene Grüngut in der Regel im Auto oder Anhänger abtransportiert und zum nächsten Wertstoffhof gebracht. Viele Memmingerinnen und Memminger steuern dafür die Grüngut-Sammelstelle in Steinheim an. Doch das wird bald der Vergangenheit angehören. Denn die Sammelstelle soll geschlossen und ein paar Hundert Meter weiter ins Gewerbegebiet Nord verlegt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.