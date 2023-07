Warten aufs Baugebiet: Traum vom Eigenheim in Bad Wörishofen bleibt unerfüllt

Im Jahre 2021 war die Hoffnung junger Familien groß, einen Bauplatz in Bad Wörishofen zu ergattern. Doch dann wurde es still um das Baugebiet „Kreuzbreiten II“.

Von Kathrin Elsner

19.07.2023 | Stand: 15:39 Uhr

Wer in Bad Wörishofen ein Haus bauen will, tut sich schwer. Grundstücke sind Mangelware, Inflation und Zinssteigerungen tun ihr Übriges. Für manche droht der Traum vom Eigenheim zu platzen. „Wir hätten die Möglichkeit gehabt, ein Haus zu mieten, waren uns aber sicher, dass wir einen Bauplatz in Dorschhausen bekommen und haben abgesagt“, erinnern sich die jungen Eltern Sarah und Felix Kimhauser unglücklich. Zwei Jahre sind seit der Vorstellung des Baugebietes „Kreuzbreiten II“ vergangen, ein konkreter Vergabetermin steht immer noch nicht fest.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.