Warum gibt es bei Gewittern immer wieder Stromausfälle?

Der Blitz schlägt ein und der Strom fällt aus. Wie hängen diese Phänomene zusammen? Und wieso fällt der Strom in manchen Orten häufiger aus als in anderen?

07.09.2023 | Stand: 09:26 Uhr

Zuerst leuchtet es draußen hell auf, als hätte jemand eine riesige Glühbirne am Himmel angeknipst. Dann gehen drinnen plötzlich die echten Glühbirnen aus. Stromausfall. Viele Unterallgäuer Haushalte waren bei einem schweren Gewitter Mitte Juli davon betroffen. Aber warum fällt bei Gewittern öfter als sonst der Strom aus?

Der erste Gedanke: Wahrscheinlich hat ein Blitz in die Stromleitung eingeschlagen. Schließlich hat so ein Blitz eine elektrische Spannung von bis zu 100 Millionen Volt, während es im Stromnetz gerade mal 230 Volt sind.

Sind Blitzeinschläge in Leitungen Schuld am Stromausfall?

Wenn ein Blitz in eine Stromleitung einschlägt, passiert gar nicht so viel. Der Stromfluss wird zwar unterbrochen, aber nur sehr kurz. „Meist nur etwa 0,2 Sekunden. Das nimmt man im Haushalt höchstens als kurzes Flackern wahr“, sagt Ingo Butters. Er ist Sprecher von LEW Verteilnetz, dem Unternehmen, das im Unterallgäu für das Stromnetz verantwortlich ist.

„Um eine Überspannung zu vermeiden, wenn ein Blitz einschlägt, schalten Sicherheitssysteme die Stromleitung im wahrsten Sinne des Wortes blitzschnell ein und aus“, erklärt Butters.

Obwohl Blitze, genau wie der Strom im Kabel, elektrisch geladen sind, passiert nicht viel, wenn sie in eine Leitung einschlagen. Bild: IMAGO/Jan Eifert

Der wahre Grund: Stürme wehen Äste in die Stromleitungen

Für längere Stromausfälle verantwortlich sind eher die Sturm- und Orkanböen bei einem Gewitter. Denn sie wehen Äste in Stromleitungen oder knicken Bäume um, die sich dann im Stromnetz verfangen können. Wenn Zweige oder ganze Baumstämme auf Leitungen fallen, kann es zu einem Kurzschluss kommen oder die Leitung kann sogar beschädigt werden.

Die Sicherheitssysteme schalten die Stromleitung dann komplett ab und es fließt kein Strom mehr. Der Energieversorger versucht danach, so schnell wie möglich auf andere Leitungen umzuschalten. Es wird also quasi eine Umleitung eingerichtet, damit der Strom wieder fließt.

Das passiert teilweise schon digital von der Zentrale aus, teilweise müssen aber Techniker zur zerstörten Leitung fahren und den Strom händisch umschalten. „Unsere Einsatzkräfte sind Tag und Nacht, am Wochenende und bei Wind und Wetter unterwegs“, sagt Ingo Butters. Wenn der Strom umgeschaltet ist, kann er wieder fließen und der Stromausfall ist behoben. Erst dann kümmern sich die Techniker um die Reparatur.

Wieso fällt der Strom in manchen Orten häufiger aus, als in anderen?

In manchen Ortschaften gibt es öfter Stromausfälle als in anderen. Pleß im Norden von Memmingen ist so ein Ort. Hat der Donnergott Zeus es einfach auf das Dorf abgesehen?

Nein, der wahre Grund ist der: Die Stromleitungen, die Pleß versorgen, führen durch Gebiete, in denen viele Bäume stehen. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Ast verfängt und einen Stromausfall verursacht, dort größer als woanders.

Was sollte man bei einem Stromausfall tun?

Bleibt noch die Frage, wie man sich bei einem Stromausfall richtig verhält. Bevor man überlegt, wo nach dem letzten Campingausflug die Taschenlampe abgeblieben ist, ist es ratsam, erstmal die Taschenlampenfunktion des Handys zu nutzen und den Sicherungskasten zu überprüfen. Denn oft ist nur im eigenen Haushalt eine Sicherung rausgesprungen. Wenn das nicht der Fall ist, empfiehlt die LEW, die Nachbarn zu fragen, ob dort auch der Strom fehlt.

Danach sollten alle Elektrogeräte ausgeschaltet werden, denn sonst kann es zu Materialschäden kommen, sobald der Strom wieder fließt. Insbesondere Fernseher und PCs sind dafür anfällig.

Kühlschrank und Gefriertruhe sollten laut LEW geschlossen bleiben, damit keine Kälte entweicht. Um nicht zu verpassen, wenn der Strom wieder fließt, kann eine Lampe oder ein Radio eingeschaltet bleiben. Melden sollten Betroffene den Stromausfall nicht bei der Polizei, der Feuerwehr oder dem Rettungsdienst, sondern beim lokalen Energieversorger.

Und dann bleibt eigentlich nur noch, statt fernzusehen, das Gewitter zu beobachten und zu warten, bis die Glühbirne wieder angeht.