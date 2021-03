Im Kino in Memmingen gibt's jetzt auch Sofas statt Sitze

Kino in Memmingen: Fast so gemütlich wie daheim haben es künftig Kinobesucher im Memminger Cineplex: In mehreren Sälen wurden ein paar Sitzreihen entfernt und mit Zweisitzersofas ausgestattet. Im Bild testen (von links) Geschäftsführer Alexander Rusch und Projektentwickler Markus Overath den neuen Komfort.