Warum schließen immer mehr kleine Kurbetriebe in Bad Wörishofen?

Immer mehr familiengeführte Kneipp-Kurbetriebe machen dicht oder schließen zumindest ihre eigene Bäderabteilung. So kämpfen kleine Kurbetriebe um ihre Existenz.

Von Katrin Elsner

05.11.2023 | Stand: 13:01 Uhr

"Ich denke, die kleinen Kurbetriebe mit eigener Bäderabteilung verschwinden so nach und nach", sagt Renate Weber , Inhaberin des seit 1965 bestehenden familiengeführten Kurhotels Webers traurig. Die mehrwöchige Kneipp-Kur scheint genauso out wie die Ausbildung zum Kneipp-Bademeister. Was wird aus den wenigen noch verbliebenen Kleinstbetrieben?

