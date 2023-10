Warum Stardirigent Sir Simon Rattle in Benningen probt

Sir Simon Rattle will sein BR-Symphonieorchester mit Blaskapellen zusammenbringen. Dafür hat er auch die Brass Band Unterallgäu ausgewählt. Jetzt war er da.

02.10.2023 | Stand: 18:50 Uhr

Michael Fischer, Gründer und Dirigent der Brass Band Unterallgäu, gibt sein Orchester nicht gern in andere Hände. Keinen Augenblick gezögert hat er aber natürlich, als der Anruf kam, dass seine Brassband für das Mitmach-Projekt „Symphonischer Hoagascht“ des berühmten Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks (BRSO) ausgewählt wurde. Als eines von nur vier Orchestern unter mehr als 100 Bewerbern aus ganz Bayern. Und nun steht tatsächlich Sir Simon Rattle am Probenpult im Pavillon der Festhalle Benningen (Unterallgäu). Nicht einmal zwei Wochen nachdem der Dirigent, der zu besten der Welt zählt, sein Auftaktkonzert als neuer Chef des BR-Symphonieorchesters in München gegeben hat.

Sir Simon Rattle gibt sich in Benningen ganz leger

Und Michael Fischer sitzt mit vor Stolz glasigen Augen wie festgenagelt am Rand des Geschehens, verfolgt jede Bewegung des Stardirigenten genau – und sowieso jeden Ton, den seine 32 Blechbläser und -bläserinnen hoch konzentriert anschlagen. Nur einer scheint dabei ganz locker zu bleiben: Sir Simon Rattle, ganz leger in T-Shirt und Sneakers, freundlich, herzlich, zugewandt und stets der höfliche Brite, leitet er die Probe in dem akustisch schwierigen Raum, als wäre dieser Ausflug zu einem Laienorchester in der bayerischen Provinz das Selbstverständlichste der Welt. Genau so will Rattle seine neue musikalische Heimat kennenlernen, klassische Symphonik und traditionelle Blasmusik verbinden, Laien und Profis zusammenbringen. In diesen Tagen besucht er selbst die ausgewählten Blaskapellen zu einer Probe, im Frühjahr schwärmt ein Teil seiner BRSO-Musiker zu Workshops in die jeweiligen Orte aus; krönender Abschluss ist am 7. Juli ein gemeinsames Konzert des BR-Symphonieorchesters mit den vier Ensembles im Showpalast in München.

"Mehr dadadadada statt wohwohwoh"

„Sie kennen die Musik sicher besser als ich“, bricht Sir Simon bei dieser ersten Begegnung gleich einmal das Eis, bevor er die Musiker ein paar Minuten lang ihr ausgewähltes Stück „Life Ablaze“ von Steven Ponsford durchspielen lässt. Dann geht er ins Detail: ruft einzelne Takte auf, gibt Anweisungen, lässt wiederholen oder weiterspielen. Die Art und Weise wie er das macht, lässt fast vergessen, dass da einer steht, der seit Jahrzehnten bei internationalen Top-Orchestern zu Hause ist. Rattle lacht viel und entschuldigt sich fast, wenn er kritisiert („Sie spielen super, aber ich glaube, ein bisschen schärfer am Anfang wäre gut ...“). Sein charmanter Mix aus Deutsch und Englisch und seine herrlich blumigen Vergleiche tun ein übriges. Mehr „dadadadada“ statt „wohwohwoh“, wünscht der Maestro etwa, oder weniger „God save the King“ und „mehr amerikanischen Tanz“. Mal klingt ihm etwas zu sehr nach „Autounfall“, mal ist ihm „der Rhythmus zu klebrig“, oder er findet, „das Baby ist zu groß geworden“. Darauf, warum er eine Nuancierung ausgerechnet mit „weniger Kaffee und mehr Spätzle“ beschreibt, kommen wir später noch.

Die Brass Band Unterallgäu mit Musikern aus dem Raum Ulm bis Memmingen probt einmal im Monat in Benningen - diesmal unter prominenter Leitung. Bild: Thomas Weigert

Rattles Daumen geht nach oben

Immer häufiger geht jedenfalls Rattles Daumen während der etwa einstündigen Probe nach oben. Überhaupt lobt er die Musiker, die aus dem Raum zwischen Ulm und Memmingen kommen, alle noch in weiteren Kapellen spielen und sich aus Leidenschaft für den speziellen „Blechkapellen“-Sound nach britischem Vorbild vor sechs Jahren zusammengetan haben, nicht zu knapp für ihr Können. Nach dem letzten Durchlauf applaudiert der 68-Jährige, bedankt und verabschiedet sich mit der Hand auf dem Herzen, das ihm „ganz warm“ geworden sei, und schickt noch ein „er ist fantastisch“ Richtung Dirigent Fischer.

Rattle hat viel Spaß in der Probe in Benningen

Auch in einem kurzen Interview im Anschluss betont Rattle mehrmals, wie viel Spaß ihm die Probe mit diesem „wirklich unglaublich guten“ Orchester gemacht habe, es habe keinen Unterschied zur Arbeit mit Profis gegeben. Schon im Bewerbungsvideo habe ihn das sehr hohe Niveau der Brass Band Unterallgäu beeindruckt. Ob er in der Probenarbeit das vermitteln konnte, was er wollte? „Das ist wie beim Kofferpacken“, meint er dazu. „Jeder packt anders, es gibt kein falsch oder richtig“.

Jetzt bloß nicht die Dirigentenhände verbrennen: Sir Simon Rattle (links) hobelt mit Herbert Breckel vor der Kamera Spätzle im „Weber am Bach“ in Memmingen. Bild: Astrid Ackermann/BR

Vor der Probe hobelt Rattle Spätzle in Memmingen

Fischer, der das Stück heuer für einen Wettbewerb einstudiert hatte, fand jedenfalls, dass seine Musiker „definitiv“ etwas mitgenommen hätten von der Probe mit dem „top vorbereiteten“ Star. Brassbands seien die ICEs unter den Orchestern, beschreibt Fischer die Dynamik dahinter. Rattle habe an manchen Stellen noch mehr Tempo gefordert und den Schwerpunkt auf andere Dinge gelegt als er. Fischer kann auch erklären, was es mit den Spätzle auf sich hat: Rattle hatte vor der Probe im Restaurant Weber am Bach in Memmingen bei Herbert Breckel gelernt, wie man Spätzle hobelt. Natürlich erst, nachdem ihn die Brass Band mit Musik begrüßt hatte – und ebenso wie bei der Probe von einem Kamerateam begleitet, das eine Langzeit-Doku über Rattle und sein Hoagascht-Projekt dreht.