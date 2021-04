Einen Fischerspruch will Memmingens Oberfischer Jürgen Kolb in diesem Jahr auf jeden Fall wieder vortragen. Statt vor den etwa 1000 Stadtbachfischern auf dem Schrannenplatz soll das jedoch in einem Video geschehen. Denn einen Fischertag in seiner traditionellen Form wird es auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht geben.