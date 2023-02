Ukrainische Familie erzählt: Was die Propaganda über Deutschland sagt

Schlimme Zustände in Deutschland: Was russische Medien in der Ukraine verbreiten, davon erzählt eine Familie, die nach Memmingen geflüchtet ist.

24.02.2023 | Stand: 06:57 Uhr

Alle Menschen in Deutschland frieren, weil Russland kein Gas mehr liefert. Alle haben Hunger, die Preise sind hoch. Die Situation ist schlimm. Andrii Dalishchynskyi erzählt das. Der 39-Jährige sitzt in einer der kleinen Wohnungen des AWO-Seniorenheims in der Memminger Innenstadt. Er ist mit seiner Familie aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet und hat in den Räumen des Heimes eine vorübergehende Bleibe gefunden.

Propaganda in der besetzten Ukraine: Andrii ist fassungslos

Er ist ganz ruhig, trotzdem ist ihm anzumerken, dass er fassungslos ist über das, was er gerade geschildert hat – dass die Situation in Deutschland so katastrophal sein soll. Diese Nachricht werde von russischen Medien in den besetzten Gebieten der Ukraine verbreitet. Das wisse er von seinem Vater, der in der süd-östlichen Ukraine geblieben ist, die vom ersten Kriegstag an von der russischen Armee besetzt ist. Er habe ein Herzproblem und müsste dringend behandelt werden, was in der Ukraine derzeit nicht möglich sei. Deshalb habe Andrii versucht, ihn zur Flucht nach Deutschland zu überreden. Doch sein Vater glaube der Propaganda. Obwohl ihm sein Sohn versichere, dass die Situation in Deutschland nicht so sei, wie von russischen Medien behauptet.

Andrii wurde aus medizinischen Gründen nicht vom Militär eingezogen und durfte die Ukraine verlassen. Er, seine Frau Alona Dalishchynskya und ihr gemeinsamer Sohn Artur (14) leben auf wenigen Quadratmetern im Seniorenheim an der Badgasse. Das steht seit März 2022 Menschen zur Verfügung, die vor dem Ukrainekrieg geflohen sind. Die Senioren waren kurz zuvor ins AWO-Heim am Hühnerberg gezogen, weil es an der Badgasse an Pflegepersonal mangelte.

Obwohl es für die dreiköpfige Familie eng ist, ist sie froh, in Sicherheit zu sein. Am heutigen Freitag, 24. Februar, ist es genau ein Jahr her, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Dieses Datum habe für sie keine Bedeutung, sagt Alona Dalishchynskya. Denn der Schrecken, dass in ihrem Land Krieg ist, ist täglich präsent. Lesen Sie auch: Allgäuer Ukraine-Korrespondent: "Man hat immer Mechanismen, die einem helfen, zu überleben"

Geflüchtete Familie: Die Eltern wollen dringend arbeiten

Trotzdem geht es für die Familie weiter. Sie sucht dringend eine eigene Wohnung, findet aber keine. Wenn Vermieter hörten, dass sie Flüchtlinge seien, „dann sagen sie nein“. Vielleicht liege es daran, dass sie noch keine Arbeit haben, überlegt Andrii. Dabei wollen er und seine Frau Alona so schnell wie möglich arbeiten, kein Geld vom deutschen Staat beziehen. Voraussetzung dafür ist aber, dass sie den Deutschtest für Einwanderer bestehen. Darauf bereiten sie sich gerade in einem Sprachkurs vor. Wenn sie den Test bestehen, können sie so viel Deutsch, dass sie sich damit im Alltag, etwa beim Einkaufen, verständigen können.

Welche Arbeit kommt für sie in Frage? Andrii ist studierter Wirtschaftswissenschaftler mit Diplom, hat in der Ukraine zuletzt aber 13 Jahre als Busfahrer gearbeitet. Das könnte er sich auch in Deutschland vorstellen. Allerdings weiß er noch nicht, ob sein ukrainischer Busführerschein hier anerkannt wird. Alona hat ukrainische Literatur und Sprache auf Lehramt studiert. Sie würde hier gern Erzieherin werden. Dafür ist es nötig, dass sie nach bestandener Deutschprüfung ein Jahr ein Praktikum als Erzieherin absolviert.

Im April 2022, knapp einen Monat nach Kriegsbeginn, waren sie geflohen, seit Mai sind die drei in Memmingen. Sohn Artur ist nach kurzer Zeit bereits zur Schule gegangen, aufs Vöhlin-Gymnasium. Dort gibt es eine Klasse für ukrainische Jugendliche, in der die jungen Menschen von Lehrerinnen und Lehrern betreut werden, die Ukrainisch sprechen. Allerdings müssen sie auch den normalen Unterricht besuchen, damit sie die deutsche Sprache lernen. Für den 14-Jährigen sei es keine leichte Zeit, sagt Mutter Alona. Er habe nicht viele Freunde, die er in Memmingen treffen könne. Die meisten seiner ukrainischen Mitschüler wohnten außerhalb von Memmingen. Und mit Schülern, die aus Deutschland kommen oder schon lange hier sind, sei es schwierig, in Kontakt zu kommen, sagt Alona. Lesen Sie auch: Vom Schutzkeller in Odessa nach Memmingen: Zwei Schwestern erzählen von der Flucht aus der Ukraine

Flucht: 22 Kontrollposten auf 50 Kilometern - Suche nach Tattoos

Dennoch bereuen sie es nicht, dass sie hier sind. Und der Weg aus ihrer Heimatstadt Melitopol im Südosten der Ukraine bis nach Deutschland sei nicht leicht gewesen. Vor allem die ersten 50 Kilometer, bis sie aus dem von den Russen besetzten Gebiet heraus waren. Auf dieser Strecke seien sie 22 Mal an russischen Kontrollposten gestoppt worden. Andrii habe sich oft ausziehen müssen. Dann hätten ihn die Soldaten nach Tätowierungen mit ukrainischen Symbolen abgesucht. Viele Ukrainer hätten solche Tattoos. Flüchtende, bei denen solche Bilder auf der Haut entdeckt wurden, wären zu Verhören mitgenommen worden, vielleicht in Gefangenschaft gelandet, sagt Andrii. Er selbst habe eine solche Tatowierung nicht.