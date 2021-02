Annemarie Möhring arbeitete seit 1992 für die Caritas in Memmingen und dem Unterallgäu. Zum Jahreswechsel ging sie in den Ruhestand. Was ihr immer wichtig war.

13.01.2021 | Stand: 18:00 Uhr

„Bisher fühlt es sich ein bisschen an wie Urlaub“, sagt Annemarie Möhring und lacht. Es wird wohl noch ein bisschen dauern, bis die 65-Jährige sich an ihr neues Leben – und vor allem die viele freie Zeit – gewöhnt hat. Zum Jahreswechsel ging sie nach 28 Jahren Tätigkeit bei der Caritas in der Region in den Ruhestand.