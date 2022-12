Was hat es mit der Predigt-Sanduhr in Frickenhausen auf sich?

Ein besonderes Element hängt bei der Kanzel in der Kirche St. Vitus in Frickenhausen. Wurde und wird sich daran orientiert oder ist sie ein Relikt ihrer Zeit?

22.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Wer den Blick aus den Kirchenreihen von St. Vitus in Frickenhausen in Richtung Kanzel wandern lässt, der entdeckt eine kleine Besonderheit: eine Predigt-Sanduhr. Woher kommt sie? Kam sie tatsächlich zum Einsatz und wird sich heute daran orientiert? Unter anderem diese Fragen haben wir Pfarrer Matthias Striebeck gestellt.

Vier Gläser besitzt die Sanduhr

Matthias Striebeck schmunzelt, schließt die Tür auf und steigt die wenigen Stufen zur Kanzel hinauf. Ganz vorsichtig dreht er die Sanduhr. Diese besitzt vier Gläser – für 60, 45, 30 und 15 Minuten. Im Jahr 1763 sei die Predigt-Sanduhr von einer Maria Rehm gestiftet worden.

Ob die Sanduhr je zum Einsatz kam, lässt sich laut Striebeck nur mutmaßen. Er sagt: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand durch eine solche Stiftung hat Vorschriften machen lassen.“ Im Jahr 1911 sei die Uhr renoviert worden. „Heute ist sie nur noch ein Relikt ihrer Zeit“, merkt Matthias Striebeck an.

Wie lange dauert eine Predigt?

Klar sei nämlich: „Eine gute Predigt sollte bei uns in der Landeskirche nicht die 15 Minuten überschreiten.“ Das sei unabhängig vom Gottesdienst – zu den bevorstehenden Weihnachtsfeiertagen also nicht anders. „Der Mensch kann sich einfach nicht so lange konzentrieren“, erklärt Striebeck einen „ganz einfachen Grund“. Er selbst predige zudem nicht von der Kanzel aus.

Dennoch hätten sich um Uhren schon immer Legenden gerankt. Kirchturmuhren zum Beispiel seien nicht nur dafür da, die Uhrzeit zu lesen. Sie stünden auch als Zeichen für Vergänglichkeit. Irgendwann sei für jeden und jede die Zeit gekommen. „Die Predigt-Sanduhr ist auch solch ein Zeichen“, ist Pfarrer Matthias Striebeck der Meinung.

Hintergrund zur Kirche St. Vitus

Zur Kirche St. Vitus erzählt er: Ihr Standort sei ein frühmittelalterlicher Burgstall gewesen, der durch einen Ringgraben von der Hochfläche des Tales und vom Dorf abgeschlossen war. Wann die 1167 erstmals erwähnte Kirche genau erbaut wurde, ist laut Striebeck nicht bekannt. Der älteste Teil sei der Chorraum. Einen Turm gab es zu der Zeit noch nicht. 1460/1470 erfolgte der Erweiterungsbau bis zur Empore und im Jahr 1570 bis zur heutigen Länge. In diesem Jahr seien dann auch der Turm errichtet und die älteste Glocke angeschafft worden.

Kirche und der Krieg

1652 fand wohl eine Visitation statt. Die Kirche habe sich in gutem Zustand befunden; habe durch den Krieg keinen Schaden erlitten. 1730 erfolgte eine Renovierung im für diese Zeit üblichen Barockstil. Es wurden neue Fenster eingebaut, neue Bänke, eine neue Kanzel, neue Türen und eine neue Westempore. Dazu kam eine neue Schlaguhr.

