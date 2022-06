Das ist Pfingsten los in Memmingen und im Unterallgäu

In Memmingen und im Unterallgäu wird Pfingsten, also von Freitag, 3. Juni, bis Montag, 6. Juni, einiges geboten. Hier eine Auswahl.

Was ist am Pfingstwochenende in Memmingen und dem Unterallgäu los? Hier einige Veranstaltungstipps:

Ikarus-Festival, Memmingerberg Bis Pfingstmontag noch zieht es Zehntausende Techno-Fans nach Memmingerberg zum größten Elektro-Musik-Festival im Allgäu

Sommerfest der Musikkapelle Kirchhaslach, Olgishofen: „Ein ganzes vollgepacktes Wochenende mit Party und Highlights bis zum Abwinken“, schreiben die Veranstalter. Kurzer Programmüberblick: Freitag ab 20 Uhr: Faschingsparty mit Gugg ins Greuth. Samstag ab 19.30 Uhr: Blasmusikcup. Sonntag ab 20 Uhr: Lederrebellen. musikkapelle-kirchhaslach.de

Modelleisenbahnen, Ottobeuren Am Samstag und Sonntag öffnet der Günztal-Museumsbahnverein Ottobeuren am ehemaligen Bahnhof seine Pforten. Besucher können auch ihre eigene Lokomotive mitbringen (Gleichstrom analog, Gleichstrom digital DCC, Wechselstrom digital). Gezeigt wird die große Fleischmann-Gleichstrom-Modulanlage. Die Drehscheibe mit zahlreichen Rangiergleisen wurde digitalisiert, so ist ein umfangreicher Rangier- und Fahrbetrieb möglich. Die acht mal vier Meter große Anlage wurde im Bereich der Landschaften aufgefrischt und mit vielen Szenen ausgestattet. Auf der N-Spur-Anlage 1:160 gibt es eine Zahnradbahn und neue Zuggarnituren. Samstag ab 14 bis 18 Uhr, Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Bahnhofsplatz 6.

Ziegen im Bauernhofmuseum, Kronburg: Der Verband Schwäbischer Ziegenzüchter und -halter feiert an Pfingstsonntag und Pfingstmontag auf dem Areal des Bauernhofmuseums sein 100-jähriges Bestehen (Museumstraße 8). Es wird eine Landesziegenschau mit Prämierung geben und an beiden Tagen einen großen Auftrieb. Es gibt einen Streichelzoo, ab 16 Uhr kann beim Melken zugesehen werden. Vermarkter bieten ihre Produkte zum Verkauf und zum Verzehr an. Die Besucher dürfen Sonntag und Montag die schönste Publikumsziege wählen. www.bauernhofmuseum.de

Pfingstmarkt Bad Grönenbach: Montag, 8 bis 17 Uhr. Der Markt schlängelt sich vom Marktplatz über die Ittelsburger Straße zum Castilentiplatz.

Standkonzert, Bad Grönenbach: Musikkapelle Ollarzried: Sonntag ab 19 Uhr, Marktplatz. Nur bei guter Witterung.

Poetry Slam: „Vorsicht Dichter!“ – Freiheits-Special, Memmingen: Freitag ab 20 Uhr. Zusammen witzige, geistreiche, coole, überraschende, Texte hören, live vorgetragen von den Autoren und Autorinnen selbst. Texte zwischen Comedy, Wortakrobatik und Poesie. Das „Sprechtakel“ findet in Kooperation mit dem Projekt „Stadt der Freiheitsrechte“ der Stadt Memmingen statt. Es ist ein Wettstreit – in drei Runden bis zum Finale. Kaminwerk, Anschützstraße 1, Memmingen. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Flohmarkt „Rund ums Kind“, Memmingen: Schlößle(garten), Untere Straße 15. Samstag, 10.30 bis 12.30 Uhr. Veranstalter: Kirchengemeinde St. Martin.

Basilika-Führung, Ottobeuren: Treffpunkt unter der Kanzel, Dauer 30 bis 40 Minuten, keine Anmeldung erforderlich, um eine Spende wird gebeten. Samstag, 14.15 Uhr, Basilika, Seb.-Kneipp-Straße 1.

Straßenfest für Menschen mit und ohne Behinderung, Memmingen: Samstag, 10 bis 13 Uhr. Mit Musik, Weißwurstfrühstück und anderen Leckereien. Theaterplatz.

Ökumenisches Orgelkonzert, Memmingen: Montag ab 19 Uhr. Hans-Eberhard Roß und Maximilian Pöllner bestreiten am Pfingstmontag das traditionelle ökumenische Orgelkonzert. Im Fokus stehen Werke von César Franck und Ludwig van Beethoven. Stadtpfarrkirche Sankt Josef, Josef-Schmid-Weg 2.

Pfingsttreffen für Oldtimer, Mindelheim: Sonntag, 10 bis 17 Uhr, Maximilianstraße.