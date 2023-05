Was machen Sie bei schönem Wetter?

Kaffee trinken, Rad fahren: Wir haben uns in Memmingen umgehört, was jetzt gerne bei Sonnenschein unternommen wird.

24.05.2023 | Stand: 12:36 Uhr

In den vergangenen Tagen hat es viel geregnet. Nun strahlt aber auch bei uns endlich die längst ersehnte Sonne und die Temperaturen steigen. Die Memminger Innenstadt ist belebt, viele nutzen ihre freie Zeit, genießen ein kühles Getränk. So langsam kommt eine sommerliche Stimmung auf. Aber was genau machen die Menschen jetzt, da es endlich wärmer ist? Unsere Redaktion hat sich dazu bei Passantinnen und Passanten in Memmingen umgehört.

Gabi Apercrei Bild: Frida Schmiedt

Gabi Apercrei, 18 Jahre, aus Memmingen: „Mit Freunden in Städte gehen und an Seen fahren. Ich laufe an so schönen Tagen auch einfach gerne herum und genieße es, dass endlich Sommer ist.“

Thomas Klöber Bild: Frida Schmiedt

Thomas Klöber, 49 Jahre, aus Memmingen: „Wenn es warm ist, dann lebe ich mein Leben aus. Ich mache Musik, damit verdiene ich auch mein Geld, gerne im Park oder im Wald bei dem schönen Wetter. Die Natur muss mit meiner Musik in Einheit kommen.“

Emmy Marx Bild: Frida Schmiedt

Emmy Marx, 18 Jahre, aus Illerbeuren: „... draußen Kaffee trinken. Ich freue mich sehr, dass es endlich warm ist und die Sonne scheint. Ich gehe auch gerne Eis essen und lese draußen ein gutes Buch.“

Hannah Thiel Bild: Frida Schmiedt

Hannah Thiel, 19 Jahre, aus Memmingen: „Ich freue mich, dass das Abi bald vorbei ist, und gehe bei dem schönen Wetter gerne Kaffee trinken, fahre gerne an den Weiher. Außerdem bin ich gerne draußen mit dem Fahrrad unterwegs.“