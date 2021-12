Die kommunale Abfallwirtschaft am Landratsamt Unterallgäu übernimmt künftig die Abrechnung der Müllgebühren. Was das für Verbraucher bedeutet.

14.12.2021 | Stand: 12:57 Uhr

Viele Unterallgäuer bekommen derzeit Post vom Landratsamt. In dem Schreiben geht es um die Abrechnung der Müllgebühren, für die bislang die Gemeinden zuständig waren. Denn ab dem kommenden Jahr übernimmt das Landratsamt diese und alle weiteren Aufgaben rund um die Entsorgung. Wir haben bei Edgar Putz, dem Leiter der kommunalen Abfallwirtschaft nachgefragt, was hinter diesem Wechsel steckt und was er für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis bedeutet.