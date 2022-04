Was sich Bürger in Memmingen für die Mobilität in ihrer Stadt wünschen

40 Teilnehmer bringen Vorschläge beim zweiten Bürgerworkshop ein, etwa breitere Radwege und mehr Garagenplätze in der Innenstadt. Ergebnisse folgen im Herbst.

01.04.2022 | Stand: 12:13 Uhr

Mehr Sicherheit für Fußgänger, breitere und durchgängige Radwege, mehr Garagenplätze für die Innenstadt und eine bessere Taktung der ÖPNV-Linien, die auch für kürzere Reise- und Fahrzeiten zum Flughafen oder an den Arbeitsplatz sorgen: Diese Punkte könnten im neuen Memminger Mobilitätskonzept enthalten sein. Beim zweiten Bürgerworkshop erarbeiteten rund 40 Teilnehmende in der Stadthalle Ziele, die in konkrete Einzelschritte oder Maßnahmenpakete gebündelt werden sollen.

Mobilität in der Modellregion Memmingen: Ziel ist ein Gesamtkonzept aus einem Guss

Ziel ist es laut Andreas Schütz vom Planungsbüro SSP Consult, die Verkehrswege Luft, Schiene und Straße und unterschiedliche Mobilitätsformen wie Elektromobilität, Sharing-Systeme sowie Fuß- und Radverkehr zu einem Gesamtkonzept zu vereinen. Dies soll die Bürgerschaft für einen Umstieg vom motorisierten Individualverkehr hin zu öffentlichen Verkehrsmitteln motivieren. Die für Memmingen als Modellregion ausgearbeiteten Erkenntnisse sollen dann überregional auch für Nachbarregionen und ganz Bayern anwendbar sein. Wichtig sei es, Mobilität entsprechend der künftigen Anforderungen neu zu gestalten. Dazu gehören laut Schütz als Oberziele gute und flexible Mobilitätsangebote, stadt- und umweltverträglicher Berufs- und Wirtschaftsverkehr sowie ein starker Verbund aus Fuß- und Radverkehr, ÖPNV und Bahn. Das Augenmerk müsse auch emissionsarmen und ressourcenschonenden Lösungen gelten.

Ein Wunsch: Fußgänger sollen in Memmingen sicherer unterwegs sein

Beim Fußverkehr lenkte der Workshop den Blick vor allem auf das Thema Sicherheit. Im Miteinander von Rad-, Fuß- und Autoverkehr wurde mehr Rücksichtnahme gefordert. Außerdem wurden als wichtige Verbesserungen für Fußgänger Barrierefreiheit, unterschiedliche Belagarten für die Pflasterung, niedrigere Bordsteine und bessere Beleuchtung angesprochen.

Ein Aspekt beim Radverkehr: Verwirrung durch den "Schilderwald"

Beim Radverkehr stand etwa im Fokus, dass dieser vielfach mit anderen Verkehrsarten in Konkurrenz um die Flächen gerate. Gefordert wurden breitere Radwege, auch für Lasträder, und eine intelligente Beleuchtung. Unsicherheit entstehe auch durch viele und unterschiedliche Verkehrsregeln (Schilderwald).

Für den ÖPNV wurden stärkere Anbindungen zu großen Betrieben und zum Flughafen vorgeschlagen. Außerdem empfanden viele Teilnehmende die Preise als zu hoch. Überdies seien Haltstellen teils unattraktiv und würden keinen Schutz vor der Witterung bieten. Neben einem günstigen Senioren- oder Jobticket wurde eine gute Taktung mit kurzen Reisezeiten und guter Anbindung an weiterführende Linien angeregt. Um Fahrpläne und Infos besser sichtbar zu machen, empfiehlt sich nach Ansicht von Workshop-Besuchern eine Digitalisierung an den Haltestellen.

Memminger regen mehr Ladesäulen für E-Autos an

Lesen Sie auch

REDFACT TEST OHNE FREISTELLER Hier nimmt Memmingen Vorbildfunktion ein TEST

Ein Fortschritt für den motorisierten Individualverkehr wäre den Teilnehmenden zufolge ein einheitliches und digitalisiertes Parkleitsystem für alle Parkhäuser und Parkplätze. Gewünscht wurden auch mehr Sharing-Angebote, eine Ladesäuleninfrastruktur für E-Autos, deren Besitzer keinen Garagenplatz haben, mehr Quartiersgaragen in der Innenstadt sowie ein weiteres Parkhaus im Südwesten der Stadt. Michael Welsch (SSP Consult) kündigte an, dass man die Ergebnisse nun sammeln, filtern und in ein Maßnahmenkonzept einfügen werde. Laut Drittem Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger wird dieses bei einem weiteren Bürgerworkshop im Herbst vorgestellt. Ende des Jahres soll das Mobilitätskonzept fertiggestellt sein. Dann werden die Maßnahmenpakete dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt.

Lesen Sie auch:

Wo Radler in Memmingen und dem Unterallgäu an Grenzen stoßen