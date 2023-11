Was tun bei einem Blackout in Memmingen?

Wie sich die Stadt Memmingen auf einen längeren Stromausfall vorbereitet. Neue Blackout-Karte soll Bürgern aufzeigen, wie sie im Notfall Hilfe finden.

21.11.2023 | Stand: 18:05 Uhr

Hochwasser, Unwetter oder Schneemassen: Auch in unserer Region sind extreme Ereignisse, die eine Krisenlage auslösen können, nicht völlig ausgeschlossen. Ebenso sind technische Ausfälle oder Sabotage denkbar, die beispielsweise zu einem längeren Stromausfall führen könnten. Zwar sei die Wahrscheinlichkeit für diesen sogenannten Blackout in der Stadt Memmingen äußerst gering. Dennoch wolle man sich bestmöglich darauf vorbereiten, wie Oberbürgermeister Jan Rothenbacher in einem Pressegespräch am Dienstag erklärte. Wo erhalten Bürgerinnen und Bürger bei einem Blackout Hilfe? Und wie steht es in einem solchen Fall um die Wasserversorgung, die Stromnetze und die medizinische Versorgung? Diese und weitere Fragen wurden dabei erörtert. Gleichzeitig stellte die Stadt ihre "Blackout-Karte" vor. Sie soll Bürgern als Hilfestellung für den Notfall dienen.