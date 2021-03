Was tun, wenn die Erde bebt?

Ehrenamtliche aus Memmingen nehmen an einer Großübung auf einem Truppenübungsplatz teil

21.03.2021 | Stand: 22:50 Uhr

Ein Erdbeben erschüttert den Zollernalbkreis. Gebäude, Straßen, Infrastruktur und Kommunikationswege sind zerstört. Die Behörden rufen den Katastrophenfall aus und alarmieren Einsatzkräfte aus Baden-Württemberg und Bayern, um die Folgen dieses Naturereignisses zu bewältigen. Was in einem solchen Szenario zu tun ist, üben mehr als 180 ehrenamtliche Einsatzkräfte von Technischem Hilfswerk (THW), Feuerwehr und Malteser Hilfsdienst auf dem Truppenübungsplatz bei Stetten am kalten Markt. Unter den Ehrenamtlichen sind auch etwa 30 Mitglieder des THW-Ortsverbands Memmingen.

Ein Zug verunglückt, ein Hubschrauber ist abgestürzt und setzt einen Wald in Brand. Während die Feuerwehr die Brände bekämpft, sichern die Helfer des THW den Zug und befreien gemeinsam mit Kameraden der Feuerwehr die eingeschlossenen Personen, die anschließend vom Rettungsdienst betreut und medizinisch versorgt werden.

Da es bereits Dunkel ist, leuchten die Ehrenamtlichen die Einsatzstellen großflächig aus. Sie richten einen Hubschrauberlandeplatz ein, um den Abtransport der Schwerverletzten per Helikopter zu ermöglichen. Die Drohne der Memminger sucht derweil nach vermissten Personen. Eine Handy-Ortung wird durchgeführt, um einen Mann zu finden, der in den Wald gelaufen ist. Es ist bereits weit nach Mitternacht, als die Ehrenamtlichen dieses Szenario erfolgreich bewältigen und mehr als 20 „Verletzte“ gerettet sind.

Am nächsten Tag steht eine weitere realistische Übung auf dem Programm: Neben einem verunglückten Fahrzeugkonvoi werden die Helfer mit einer Gasexplosion konfrontiert – das Gebäude brennt. Erst nachdem das Feuer gelöscht und sichergestellt ist, dass kein weiteres Gas austritt, können die Retter die Einsatzstelle betreten und die teils schwer verletzten und von Trümmern verschütteten Personen retten. Da das Gebäude fast völlig zerstört ist, spürt die Fachgruppe Ortung Überlebende unter den Trümmern mit Hilfe eines technischen Ortungsgerätes auf. Auch die leisesten Klopfgeräusche eines Verschütteten können mit dem Ortungsequipment millionenfach verstärkt wahrgenommen und so zielgerichtete Rettungsmaßnahmen eingeleitet werden.

Komplexe Szenarien wie diese lassen sich nicht mehr von einzelnen Einheiten eigenständig bewältigen. Professionelle und routinierte Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren im Bevölkerungsschutz ist hier notwendig, erklärt Klaus Liepert, Ortsbeauftragter des THW Memmingen. Bei der zweitägigen Übung geht es auch darum, die Zusammenarbeit der einzelnen Organisationen bei derartigen Großereignissen zu verbessern.

Lesen Sie auch

Gegen halb drei Uhr kam der Anruf: "Dein Vereinsheim ist explodiert" Nach der Explosion in Oberbeuren

Neben den Fachgruppen Bergung und Ortung sowie dem „Drohnen-Trupp“ ist eine weitere Memminger Fachgruppe in die Übung eingebunden: Die Fachgruppe Verpflegung versorgt gemeinsam mit Kräften aus Heidenheim Verletzte(ndarsteller) und Einsatzkräfte während des gesamten Wochenendes – wie in einem echten Einsatz.