Was, wenn die E-Auto-Batterie brennt?

Die Feuerwehr Memmingen hat durch eine Spende ein neues Akkulöschsystem für Elektrofahrzeugbrände kaufen können. Das steckt dahinter.

01.07.2022

Steht ein Elektro-Auto in Flammen und gerät dabei die Hochvoltbatterie in Brand, benötigt die Feuerwehr mehrere Tausend Liter Wasser, um zu löschen. Und weil solche Batterien danach immer noch instabil und gefährlich sind, müssen sie – und damit meist das ganze Auto – einige Tage aufwendig aufbewahrt und unter Kontrolle gehalten werden. „Diese Löschmethode ist ökologisch wie ökonomisch nicht zielführend“, schreibt die Memminger Feuerwehr. Deshalb hat sie jetzt ein neues Akkulöschsystem gekauft.

Feuerwehr Memmingen erklärt, wie es funktioniert

Wie es funktioniert, beschreibt die Feuerwehr: „Durch Druckluft wird eine Löschlanze in den Akkublock geschossen. An der Spitze des Löschdorns wird dann durch Öffnungen Löschwasser unmittelbar in den Raum zwischen den Zellen eingebracht. Somit werden die unbeschädigten Zellen umspült und dabei gekühlt.“

Das sei wichtig. Denn bei einem Brand kommt es in der Batterie zu einer Kettenreaktion, in der Fachsprache Thermal Runaway genannt. „Ein Hochvoltakku besteht aus vielen hunderten bis tausenden Einzelzellen. Eine brennende Zelle erhitzt beim Thermal Runaway die Nachbarzellen, die dann ebenfalls in Brand geraten. Hierdurch entsteht eine Kettenreaktion, die ohne Eingriff den Akku verbrennen würde.“

So hoch ist der Löschwasserverbrauch

In Tests habe die Löschdauer nur wenige Minuten betragen. Der Löschwasserverbrauch liege bei 1000 bis 4000 Litern. „Die Reduzierung des Wassers reduziert auch das verunreinigte Löschwasser. Für die Umwelt ist dies ein entscheidender Faktor“, sagt Stadtbrandrat Raphael Niggl.

Das Löschsystem könne auch während des Transports des Autowracks und auf dem Hof des Abschleppunternehmens angeschlossen bleiben. So sei es möglich, in der 48-stündigen Kontrollphase mit nur wenig Löschwasser zu arbeiten. Bisher mussten Elektroautos nach einem Brand oft in einen Container mit Wasser gestellt werden, um einen weiteren Brand zu verhindern. Dafür seien 30.000 Liter Wasser nötig gewesen.

Die Beschaffung des Systems wurde durch eine Spende der Memminger Firmen Wilhelm Baumann GmbH und Baumann GmbH, Teil der MedeleSchäfer Gruppe, ermöglicht.

