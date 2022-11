Was wünschen Sie sich, liebe Leserinnen und Leser?

Erzählen Sie uns, was Sie in der Weihnachtszeit bewegt und worauf Sie hoffen. So können Sie mitmachen.

26.11.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Jeder von uns hat mindestens einen – einen Wunsch. Wünsche gibt es in jedem Alter, in jeder Lebensphase, an jedem Tag, zu jeder Stunde, ja gar in jeder Sekunde. Ein Wunsch ist wie ein Ziel, das uns antreibt. Ein Wunsch ist etwas, nach dem wir streben und uns bemühen können; für und um den wir auch (andere) bitten. Ein Wunsch ist aber auch etwas, das wir anderen aussprechen. Wir wünschen zum Beispiel zum Geburtstag alles Liebe und Gute, Gesundheit und Gemeinsamkeit.

Die Jüngsten schreiben Wunschzettel

Die Jüngsten der Gesellschaft haben vor allem in der Weihnachtszeit Wünsche; schreiben sogar Wunschzettel und halten damit ihre Vorstellungen fest. Am Wochenende feiern wir den ersten Advent. Das lateinische Wort für „Advent“ heißt übersetzt „Ankunft“. Die Adventszeit verweist auf die Ankunft Jesu Christi, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern. Auch darin liegt ein Wunsch der Christen, das Kommen zu erwarten und herbeizusehnen.

Wünsche sind nicht auf Altersklassen beschränkt. Was haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, für einen Wunsch? Was erhoffen und erträumen Sie sich für die Zukunft?