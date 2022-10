Wegen Ärztemangel: Region nimmt Medizin-Studenten "ins Visier"

Die „Gesundheitsregion plus - Unterallgäu/Memmingen" will angehenden Medizinern eine Niederlassung in der Region schmackhaft machen.

21.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Hausärzte werden landauf, landab händeringend gesucht. Allein in Memmingen sind zwölf Hausarztsitze nicht besetzt (wir berichteten). Diese Zahl nannte auch Oberbürgermeister Manfred Schilder in der jüngsten Sitzung des Stadtratsausschusses für Gesundheit und Pflege. Nach seinen Worten müssen dringend Strategien entwickelt werden, um dem Ärztemangel in den Kommunen zu begegnen. Hoffnung setzt der Rathauschef dabei unter anderem auf den Umstand, dass Memmingen und das Unterallgäu seit Oktober 2021 „Gesundheitsregion plus“ sind. Diese Regionen werden durch das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege gefördert. Was bisher in der hiesigen Gesundheitsregion passiert ist, darüber unterrichtete Nicola Galm, Geschäftsstellenleiterin der „Gesundheitsregion plus“ die Stadträte.

