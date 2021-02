Wegen Corona: Blumige Liebesbeweise gibt's in Memmingen auf Bestellung

Für Floristen ist Valentinstag einer der wichtigsten Tage im ganzen Jahr - aber ihre Läden sind immer noch geschlossen. Auf Blumen verzichten muss aber niemand.

11.02.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Es ist der Tag, an dem die ganze Welt Blumen sprechen lässt: „Der Valentinstag ist überall am gleichen Termin – anders als der Muttertag, der in den verschiedenen Ländern auf mehrere unterschiedliche Wochenenden fällt“, sagt Michaela Lindner, Inhaberin von Blumen Güthler. Das Fest der Liebenden bedeutet damit zugleich einen Großkampftag für die Floristen. In diesem Jahr allerdings ranken sich um das Geschäft mit den Blumen viele Fragezeichen. Die gute Nachricht: Trotz Corona und Lockdown kann man am kommenden Sonntag bei dem oder der Liebsten mit einem Strauß punkten.