Wegen Corona: ECDC Memmingen sagt auch das Spiel gegen Lindau ab

Die Memminger Indians wollen die folgenden Spiele aber wieder austragen. Nachholtermine stehen bereits fest.

20.12.2021 | Stand: 16:53 Uhr

Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen muss auch das Spiel gegen den EV Lindau am Donnerstag, 23. Dezember, absagen.

Wegen mehrerer Corona-Fälle im Team setzte der Tabellendritte bereits am vergangenen Wochenende aus. Es seien zwar keine neuen Fälle aufgetreten, erklärte ECDC-Sprecher Michael Franz am Montagnachmittag auf Anfrage unserer Redaktion.

Alle folgenden Spiele des ECDC sollen planmäßig stattfinden

Es sei vielmehr eine Vorsichtsmaßnahme, dass auch die Partie gegen die „Islanders“ verschoben werde. Alle folgenden Spiele sollen dann aber wie geplant durchgeführt werden.

Die Heimpartie gegen Lindau wurde auf Dienstag, 15. Februar, ab 20 Uhr verlegt, das Spiel in Höchstadt auf Dienstag 18. Januar, ab 20 Uhr. Und das am vergangenen Wochenende ausgefallene Heimspiel gegen Landsberg soll am Mittwoch, 9. Februar, ab 20 Uhr nachgeholt werden.