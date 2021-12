Lüftungsanlagen reinigen die Luft in den Grundschulen Ottobeuren und Hawangen

Mit den neuen Lüftungsanlagen für die Grundschulen Ottobeuren und Hawangen werde das Raumklima verbessert - was nicht nur wegen Corona gut sei.

06.12.2021 | Stand: 11:08 Uhr

Die Grundschule in Hawangen hat die ersten vier der insgesamt 15 dezentralen Lüftungsanlagen erhalten, die von der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ottobeuren beschafft worden sind. Zu der 450.000-Euro-Investition sagte Bürgermeister German Fries: „Die VG war der einhelligen Meinung, in eine langfristige Anlage zu investieren und etwas für das gesunde Lernklima der Kinder zu machen.“

Es gehe um eine Verbesserung des Raumklimas weit über Corona hinaus. In den vier Hawanger Klassenzimmern laufen die mit 20 Dezibel vergleichsweise leisen Geräte bereits. Laut Anlagenbetreuer der VG, Johann Sauter, schafft eine Anlage 1200 Kubikmeter Luft in der Stunde und arbeitet selbstregulierend. Sie nehme Frischluft von außen, pumpe sie in die Klassenräume und blase die verbrauchte Luft hinaus. Dabei arbeite sie effizient mit Wärmerückgewinnung.

Elf dieser Anlagen sollen nun noch in den Klassenräumen der Grundschule Ottobeuren eingebaut werden, und zwar im Laufe der Wochen bis nach den Weihnachtsferien. Alle Klassenzimmer der Grundschule sind dann ausgerüstet. Bei einer Investition von 30.000 Euro pro Anlage summiere sich diese Ausstattung zur Lufthygiene auf 450.000 Euro. Doch übernehme der Bund über ein Förderprogramm 80 Prozent dieser Kosten. Laut German Fries sei der Zuwendungsbescheid schon da.