Wissen Sie, wann die ersten Kugeln an einen Weihnachtsbaum gehängt wurden? Und warum wir überhaupt einen aufstellen? Wir erklären es.

24.12.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Er gehört zu Weihnachten wie der Hase zu Ostern: der Christbaum. Dabei ist der Brauch, geschmückte Tannenbäume in den Wohnstuben aufzustellen, längst nicht so alt wie die Weihnachtsgeschichte. Und mit der Bibel hat er ohnehin nichts zu tun. Er ist vielmehr ein Art Symbiose aus heidnischen und christlichen Bräuchen – und war im Lauf der Jahrhunderte immer wieder neuen Moden unterworfen. Einige unserer Leserinnen und Leser haben ihre Fotoalben geöffnet und uns geschrieben, wie ihr Christbaum früher ausgesehen hat. Vielen Dank dafür! Die festlichen Bilder rund um diese Zeilen sorgen in diesen Tagen sicher für leuchtende Augen – und vielleicht auch dafür, den Kindern und Enkeln zu erzählen, wie es früher einmal war an Heiligabend.

Heute ist für 84 Prozent der Deutschen Weihnachten ohne Weihnachtsbaum undenkbar. Fast 30 Millionen Exemplare landeten 2020 in den Christbaumständern. Die meisten waren Nordmanntannen – weil sie so schön dicht und gerade gewachsen sind, kaum nadeln und den perfekten Zweigabstand haben. Früher – wie auch auf unseren Fotos zu sehen ist – waren dagegen Weißtannen oder Fichten die Bäume der Wahl. Und noch früher hingen sie übrigens von der Decke. Das war nicht nur platzsparend, sondern verhinderte auch, dass Mäuse an den Äpfeln oder Backwaren knabberten, die daran hingen.

Bilderstrecke

Bilder unserer Leser: So sahen die Weihnachtsbäume früher aus - 1935 bis 1986

1 von 11 Damals durfte man noch echte Kerzen ausblasen. Das Bild zeigt Helga Walter (heute Bott) im Jahr 1954 in Memmingen. Bild: Walter Damals durfte man noch echte Kerzen ausblasen. Das Bild zeigt Helga Walter (heute Bott) im Jahr 1954 in Memmingen. Bild: Walter 2 von 11 Weihnachten 1935: Waren damals schon fleißige Zeitungsleser: Karl Deng (zwei Jahre) mit seiner Mutter Babette und Cousin Hermann Deng. Bild: Deng Weihnachten 1935: Waren damals schon fleißige Zeitungsleser: Karl Deng (zwei Jahre) mit seiner Mutter Babette und Cousin Hermann Deng. Bild: Deng 3 von 11 Sicher in Mutters Armen wiegen sich an Weihnachten 1964 die Zwillinge Susanne und Katrin. Das Foto hat uns ihr Vater Klaus W. Dörwald aus Wolfertschwenden zugesandt. Bild: Dörwald Sicher in Mutters Armen wiegen sich an Weihnachten 1964 die Zwillinge Susanne und Katrin. Das Foto hat uns ihr Vater Klaus W. Dörwald aus Wolfertschwenden zugesandt. Bild: Dörwald 4 von 11 Über einen Puppenwagen freuten sich 1986 die Schwestern Stefanie (links) und Andrea. Wie Stefanie Geiger schreibt, sind die beiden mit dem Wagen sogar mal gegen den Christbaum gefahren. Bild: Geiger Über einen Puppenwagen freuten sich 1986 die Schwestern Stefanie (links) und Andrea. Wie Stefanie Geiger schreibt, sind die beiden mit dem Wagen sogar mal gegen den Christbaum gefahren. Bild: Geiger 5 von 11 Immer viel zum Staunen gibt es an Heiligabend: Das Foto hat uns Katharina Standhartinger Zugesandt. Es zeigt sie zusammen mit ihrer großen Schwester und ihrer Mutter im Jahr 1960. Bild: Standhartinger Immer viel zum Staunen gibt es an Heiligabend: Das Foto hat uns Katharina Standhartinger Zugesandt. Es zeigt sie zusammen mit ihrer großen Schwester und ihrer Mutter im Jahr 1960. Bild: Standhartinger 6 von 11 Barbara Schütz aus Memmingen freut sich zusammen mit ihrer zweijährigen Tochter Claudia und ihrem Pflegekind Jan im Jahr 1966 über ein schönes und frohes Weihnachtsfest. Bild: Schütz Barbara Schütz aus Memmingen freut sich zusammen mit ihrer zweijährigen Tochter Claudia und ihrem Pflegekind Jan im Jahr 1966 über ein schönes und frohes Weihnachtsfest. Bild: Schütz 7 von 11 Das Foto von Gertraud Bonnemann aus Memmingen zeigt den kleinen Jürgen im Alter von zehn Monaten. Die Aufnahme entstand im Jahr 1963. Bild: Bonnemann Das Foto von Gertraud Bonnemann aus Memmingen zeigt den kleinen Jürgen im Alter von zehn Monaten. Die Aufnahme entstand im Jahr 1963. Bild: Bonnemann 8 von 11 Auf Mamas Schoß ist es halt am schönsten. Das Foto entstand 1956 in Günz und zeigt den kleinen Norbert Pfister im Alter von acht Monaten zusammen mit seiner Mutter Lena. Bild: Pfister Auf Mamas Schoß ist es halt am schönsten. Das Foto entstand 1956 in Günz und zeigt den kleinen Norbert Pfister im Alter von acht Monaten zusammen mit seiner Mutter Lena. Bild: Pfister 9 von 11 Elke Strauß (heute Bienert) freut sich 1955 über ein hübsches Puppenbettchen von ihren Eltern Alfons und Thekla. Bild: Strauß Elke Strauß (heute Bienert) freut sich 1955 über ein hübsches Puppenbettchen von ihren Eltern Alfons und Thekla. Bild: Strauß 10 von 11 „Wir hatten immer einen großen Christbaum mit viel Lametta“, schreibt Eva-Maria Kleimaier. Das Foto zeigt sie 1966 im Alter von sechs Jahre und ihre zweijährige Schwester. Bild: Kleimaier „Wir hatten immer einen großen Christbaum mit viel Lametta“, schreibt Eva-Maria Kleimaier. Das Foto zeigt sie 1966 im Alter von sechs Jahre und ihre zweijährige Schwester. Bild: Kleimaier 11 von 11 Dies Foto hat uns Gertrud Miska geschickt. Es zeigt sie im Jahr 1952 auf dem Schoß ihrer Mutter und ihren Bruder auf dem Schoß des Großvaters. Bild: Miska Dies Foto hat uns Gertrud Miska geschickt. Es zeigt sie im Jahr 1952 auf dem Schoß ihrer Mutter und ihren Bruder auf dem Schoß des Großvaters. Bild: Miska 1 von 11 Damals durfte man noch echte Kerzen ausblasen. Das Bild zeigt Helga Walter (heute Bott) im Jahr 1954 in Memmingen. Bild: Walter Damals durfte man noch echte Kerzen ausblasen. Das Bild zeigt Helga Walter (heute Bott) im Jahr 1954 in Memmingen. Bild: Walter

O Tannenbaum: Die erste Lichterkette hing 1882 am Weihnachtsbaum

Damit sind wir auch schon beim Ursprung des geschmückten Weihnachtsbaums. Eine der ersten Erwähnungen findet er nämlich im Zusammenhang mit einer Freiburger Bäckerzunft im Jahr 1419. Eindeutig sind die Anfänge jedoch nicht. Einer Überlieferung aus dem Jahr 1535 zufolge wurde jedenfalls damals in Straßburg bereits mit kleinen Eiben, Stechpalmen und Buchsbäumen gehandelt, die aber noch ohne Kerzen in den Stuben aufgehängt wurden. Den ersten Weihnachtsbaum mit Kerzen schmückte wohl Herzogin Dorothea Sibylle von Schlesien im Jahr 1611. Eine der ersten Erwähnungen des Weihnachtsbaums in der deutschen Literatur stammt von Johann Wolfgang von Goethe: im Briefroman „Die Leiden des jungen Werther“ (1774).

Erst im 19. Jahrhundert wurde der Brauch schließlich – zuerst in den Bürgerhäusern der Städte, dann auf dem Land – zu einem festen Bestandteil des Weihnachtsfestes in Deutschland. Durch die verwandtschaftlichen Verbindungen deutscher Adelsfamilien zu den Höfen im Ausland verbreitete sich der Weihnachtsbaum nach und nach in ganz Europa. Auswanderer und Matrosen machten ihn im Laufe des 19. Jahrhunderts auch in der Neuen Welt populär. 1891 stand erstmals ein „Christmas Tree“ vor dem Weißen Haus in Washington. Neun Jahre davor, im Jahr 1882, sorgte in Amerika der Vizepräsident der Edison Electric Light Company, Edward Johnson, für Aufsehen zum Fest: Der Strompionier schmückte seinen Christbaum mit der weltersten Lichterkette. Für die meisten war der neue Schein aber unbezahlbar – andere erfüllte das besinnliche E-Licht mit Angst, zu einer Zeit, als noch kaum ein Haushalt überhaupt einen Stromanschluss hatte. (Lesen Sie auch: So erlebten die Prinzen Ludwig und Otto vor 200 Jahren das Weihnachtsfest auf Schloss Hohenschwangau)

Der Trend geht inzwischen dazu, den Christbaum schon im Advent aufzustellen

Schon ein bisschen länger hängen die Menschen Kugeln an die grünen Zweige. Einer Legende zufolge stammt die Idee, farbige Kugeln aus Glas für den Christbaum herzustellen, von einem armen Glasbläser in Lauscha, der sich im Jahr 1847 die teuren Walnüsse und Äpfel als Baumschmuck nicht leisten konnte.

Lesen Sie auch

Wie sieht der perfekte Christbaum aus? Groß, ausladend oder schlank? - Marktoberdorfer auf der Suche nach dem perfekten Christbaum

Der Trend geht inzwischen dazu, den Christbaum schon im Advent aufzustellen. Doch dann hält er wohl kaum bis Dreikönig oder gar Lichtmess am 2. Februar, früher der traditionelle Termin, um ihn wieder abzuschmücken. Heute stellen viele schon zu Silvester lieber Frühlingsprimeln ins Fenster. Ganz anders im Haus des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann: Der kauft den Baum nämlich stets auf den letzten Drücker, hat seine Frau in einem Interview in dieser Zeitung verraten. Weil er ihn dann ein bisschen billiger bekommt. Das seien dann allerdings oft die „letzten Besen“ ... (Lesen Sie auch: "Mei, so ein schöner Baum!": Das steckt hinter dem Brauch Christbaumloben)

Lesen Sie auch: Stubenmusik, Umzug und Wodka-Orangen: Menschen aus Kempten erzählen besondere Weihnachtsgeschichten