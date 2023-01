Weihnachtshaus in Ottobeuren sorgt für Stimmung und für eine Spende

Die Familie Fiedler aus Ottobeuren baute im Dezember erneut ihr Winterwunderland im Garten auf. Zudem wurde eine besondere Aktion gestartet.

13.01.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Weihnachtliche Stille? Nicht bei der Familie von Martina und Dirk Fiedler in Ottobeuren – zumindest nicht mehr, wenn die Dämmerung hereinbrach. Dann tat sich an der Hermann-Koneberg-Straße nämlich ein Weihnachtszauber auf. Die Fiedlers hatten sich entschieden, erneut ihr Winterwunderland aufzubauen und für Weihnachtsstimmung zu sorgen. Ihr „Weihnachtshaus“ ist in Ottobeuren schon bekannt.

Tausende bunte Lichter und weihnachtliche Attraktionen hatte die Familie mit Helfern Anfang Dezember im Garten aufgestellt und verkabelt. Bild: Fiedler

Dabei geht es der Familie aber auch um einen guten Zweck und so stießen sie in der jüngst zurückliegenden Weihnachtszeit zwei Aktionen an.

Kinder wurden beschenkt

Zum einen wurden am 25. Dezember am Abend die Kinder beschenkt, die beim Weihnachtshaus vorbeischauten. Der Organisator gab sich unter anderem als Weihnachtsmann – in einem Holzhaus sitzend mit Rauschebart und seitlich abgestellten Rupfensäcken, die mit Süßigkeiten gefüllt waren. Teilweise gesponsert und somit unterstützt wurde er für diese Aktion von Toni Demirci vom Restaurant Burgermeister – Terminal 23 in Memmingerberg und Thomas Vorhauer vom Rewe Ottobeuren. „So war es uns auch dieses Mal wieder möglich, die Kleinen am ersten Weihnachtsfeiertag zu beschenken“, freut sich Dirk Fiedler.

Zweite Aktion: Glühwein-Verkauf für den guten Zweck

Die zweite Aktion sah eine Art Weihnachtsmarkt vom 18. bis 27. Dezember vor. „Die Tochter des Hauses, Franziska Fiedler, mit Ehemann Sebastian und weitere Helfer haben jeden Abend aus der Garage heraus Glühwein und Kinderpunsch ausgeschenkt, der auch vom Terminal 23 und eben uns als Familie zur Verfügung gestellt wurde und dessen Einnahmen für einen wohltätigen Zweck gesammelt wurden“, berichtet Dirk Fiedler weiter. Er ergänzt: „Jeder Besucher konnte dabei wählen, was er für den Glühwein gibt.“ Insgesamt kamen 1300 Euro zusammen.

Wohin die Spende gehen soll

Im Vorfeld hatte die Familie entschieden, den Reinerlös ihres Weihnachtsmarktes dem Verein „Seniorengemeinschaft Babenhausen-Unterallgäu“ zu spenden. Die Familienmitglieder hatten zuvor eine Sendung über das Wirken des Vereins gesehen. Dieser bestehe seit dem Jahre 2013 und sei die erste Initiative im Unterallgäu zur Unterstützung hilfsbedürftiger Seniorinnen und Senioren gewesen, damit diese so lange wie möglich zu Hause wohnen und ein selbstbestimmendes Leben führen können.

Für was das Geld verwendet wird

„Das Engagement der Familie Fiedler mit ihren Helfern ist vorbildhaft – zur Freude der Kinder beim Besuch des Weihnachtsmannes – und mit Blick auf die übergebene Spende ein Betrag, den der Verein seinem gebildeten Sozial-Fonds zuführt“, so Manfred Lingens, der Vereinsvorsitzende. Er lud die Familie sowie Toni Demirci zu einem Dankes-Kaffee ein.

