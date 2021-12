Weihnachtslädle in Memmingen hat nun Kunden in aller Welt

Im Frühjahr hat Ilse Janda ihr Geschäft in Memmingen geschlossen. Mit einem Online-Shop will sie weiter für ihre Kundschaft da sein. Wie sie den Umstieg erlebt.

06.12.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Im japanischen Osaka hat eine Dame dringenden Bedarf an Puppenstuben-Zubehör. Als sie unter www.weihnachtslaedle.de fündig wird und bestellt, bringt sie in Memmingen Ilse Janda an Grenzen: Die 68-jährige ehemalige Ladeninhaberin, die seit Kurzem nur noch auf Online-Verkauf setzt, hat Rückgaberecht und Versandkosten in ein Gebiet außerhalb der EU im Kopf. Das Risiko ist ihr zu hoch – der Japanerin nicht. „Sie war furchtbar hartnäckig“, erzählt Janda und schmunzelt: „Sie hat mir dann eine Lieferadresse in Deutschland angegeben.“ Auch einem Kunden in Rio de Janeiro hat Janda so inzwischen zu Puppen-Mobiliar verholfen.