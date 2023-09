Das ist beim Memminger Weinfest am Samstag geboten

Am zweiten September-Wochenende findet in Memmingen das Weinfest 2023 statt. Doch nicht nur auf dem Weinmarkt geht es rund - es gibt noch mehr Programm.

05.09.2023 | Stand: 12:52 Uhr

In Memmingen findet am Samstag, 9. September, das Weinfest 2023 statt. Bei dem Termin hoffen die Veranstalter vom Stadtmarketing-Verein Memmingen auf mehr Glück als in den vergangenen Jahren. 2020 und 2021 fiel die Veranstaltung Corona zum Opfer. Vergangenes Jahr war alles bereit für ein Comeback des stimmungsvollen Weinfests am Weinmarkt - doch dann machte das Wetter einen Strich durch die Rechnung.

2023 soll das Memminger Weinfest jetzt aber wieder stattfinden - mit einem bunten Programm und Öffnungszeiten vom Vormittag bis zum späten Samstagabend. Alle Fragen und Antworten hier.

Wann findet das Weinfest Memmingen 2023 statt?

Der Termin für das Memminger Weinfest 2023 ist der 9. September. Los geht es bereits um 10.30 Uhr auf dem Weinmarkt in Memmingen. Um 11 Uhr findet die offizielle Eröffnung mit Oberbürgermeister Jan Rothenbacher statt.

Welches Programm gibt es beim Weinfest Memmingen 2023?

Weine aus verschiedenen Regionen, dazu verschiedene Essens-Angebote und Musik - das steht am Samstag auf dem Programm am Weinmarkt Memmingen. Laut Stadtmarketingverein können Besucherinnen und Besucher neben dem Weinfest auch einen Bummel durch die Einzelhandelsgeschäfte in der Innenstadt machen.

Für Stimmung am Weinfest 2023 in Memmingen sorgen diverse Bands und Musiker auf der Bühne am Weinmarkt.

Den Auftakt machen ab 10.30 Uhr die "Illerblosn"

Nachmittags singt DJ Toni Italo-Schlager von Eros Ramazzotti bis Adriano Celentano

Am Abend unterhält das Duo "WAXEL" die Weinfest-Besucherinnen und Besucher.

Auf dem Rossmarkt findet parallel zum Memminger Weinfest 2023 ein Aktionstag des Malteser Hilfsdienstes Memmingen statt.

Markt "Bella Italia" in Memmingen auf dem Manghausplatz

Rund um das Weinfest in Memmingen findet auf dem Manghausplatz an der Maximilianstraße von Donnerstag bis einschließlich Samstag der Spezialitätenmarkt "Bella Italia" statt.

Italienische Händler bieten dort landestypische Spezialitäten wie Salami, Parmesan oder Wein und auf dem Manghausplatz an.

Die Öffnungszeiten des Italien-Markts in Memmingen:

Donnerstag, 7.9.: von 10 Uhr bis mindestens 19 Uhr,

Freitag, 8.9.: von 9 Uhr bis mindestens 19 Uhr,

Samstag, 9.9.: von 9 Uhr bis mindestens 19 Uhr. Ab 17.30 Uhr italienische Live-Musik.

Am Freitag kommen auch Auto- und Oldtimer-Freunde auf ihre Kosten: Zahlreiche Fiat 500 sollen für mediterranes Flair rund um den Platz sorgen und im Anschluss in einem Korso durch die Stadt fahren, heißt es.

Am Freitag (15.30 Uhr) empfängt OB Rothenbacher italienischen Gäste aus Memmingens Partnerstadt Teramo auf dem Speziaitätenmarkt.