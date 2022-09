Das ist beim Memminger Weinfest am Wochenende geboten

Am kommenden Wochenende findet das Weinfest Memmingen 2022 statt. Hier alle wichtigen Infos zu Ort, Uhrzeit, Programm und Bands zur Feier auf dem Weinmarkt.

05.09.2022 | Stand: 14:23 Uhr

Nach zwei Jahren Corona-Pause lädt das Weinfest Memmingen 2022 am kommenden Samstag Besucherinnen und Besucher aus Nah und Fern ein.

In diesem Artikel finden Sie alle Infos, wo, ab wann und wie gefeiert wird. Bereits vor der offiziellen Eröffnung am Samstag durch Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder geht es musikalisch mit dem Rahmenprogramm los.

Wann findet das Weinfest Memmingen 2022 statt?

Nach der Zwangspause letztes Jahr steht der Termin fest: Das Memminger Weinfest findet am Samstag, 10. September, statt.

Wo in Memmingen findet das Weinfest 22 statt?

Passend zum Weinfest findet die Veranstaltung auf dem Weinmarkt in Memmingen statt. In rund fünf Minuten ist man zu Fuß vom Bahnhof Memmingen vor Ort.

Programm und Bands fürs Weinfest Memmingen 2022

Um 11 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Manfred Schilder zusammen mit dem 1. Vorsitzenden des Städtemarketings das Weinfest in Memmingen.

Bis 23 Uhr ist ein musikalisches Rahmenprogramm mit diversen Bands geboten. Zeitgleich können Weine verkostet werden, gegen den Hunger gibt es unter anderem Pizza, Gyros oder Flammkuchen zu essen. Auf der Bühne des Weinmarkts geht es schon um 10.30 Uhr musikalisch los:

10.30 Uhr Illerblosn

Nachmittag Tonfabrik

Ab 19 Uhr WAXEL



Der Einzelhandel in der Memminger Innenstadt bietet zeitgleich zum Weinfest etliche Aktionen an. Bereits ab Donnerstag, 8. September, bis einschließlich des Weinfest-Samstags gibt es in Memmingen zudem den italienischen Spezialitätenmarkt "Bella Italia". Dabei bieten Händler aus Memmingens Partnerstadt Teramo am Manghausplatz Wurst, Käse, Wein, Olivenöl, Honig und vieles mehr.

Am Freitagnachmittag werden zur offiziellen Begrüßung der Delegation aus Teramo auch zahlreiche Fiat 500 erwartet, die gegen 16 Uhr einen Autokorso durch die Innenstadt starten. Am Samstag gibt es von 17.30 bis 22.30 Uhr italienische Livemusik.