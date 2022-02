Weinmarkt Memmingen: Preisgericht entscheidet über Neugestaltungs-Pläne

"Autofrei" im Jahr 2025 ist das Ziel am Weinmarkt Memmingen. Um das zu erreichen, gibt es ab März nächste Schritte. Dabei spielt die Öffentlichkeit eine Rolle.

28.02.2022 | Stand: 12:37 Uhr

Der innerstädtische Weinmarkt in Memmingen soll im Jahr 2025 „autofrei“ sein. Eine entsprechende Entscheidung hat der Memminger Stadtrat im Dezember 2020 gefällt.

Doch was ist seitdem passiert? Wie ist die Situation vor Ort? Liegt die Stadt im Zeitplan, um das Vorhaben realisieren zu können? Wir haben bei der Stadt Memmingen nachgefragt.

Das ist die Situation am Weinmarkt in Memmingen

Im Jahr 2020 wurde die sogenannte unechte Einbahnstraße am Weinmarkt, also das Einfahrtsverbot für vom Schweizerberg kommende Fahrzeuge, eingerichtet. Ausgenommen von dieser Regelung sind Linienbusse und der Radverkehr. „Die Verkehrsregelung wird mittlerweile sehr gut angenommen. Die Fahrer beachten in aller Regel die Beschilderung“, heißt es aus dem Straßenverkehrsamt Memmingen. Doch wie geht es jetzt weiter?

Der nächste Schritt ist die Entscheidung einer Mehrfachbeauftragung, eines Wettbewerbs. Das heißt: „Im Moment sind drei Planungsbüros beauftragt, die Neugestaltung für den Weinmarkt zu erarbeiten“, erklärt Marissa Groß vom Stadtplanungsamt Memmingen. Eine Neugestaltung werde beispielsweise notwendig, weil die dort derzeit angelegten Parkplätze wegfallen werden. Autofrei bedeutet in diesem Fall, dass die Stellflächen nicht mehr gebraucht werden. Zudem jährt sich im Jahr 2025 die Abfassung der Zwölf Bauernartikel in Memmingen zum 500. Mal. Das Jubiläum soll in der Neugestaltung ebenso Berücksichtigung finden, so Marissa Groß.

Preisgericht bewertet Planentwürfe

Die Pläne der Planungsbüros gehen derzeit bei der Stadt Memmingen ein. Sie werden am 10. März von einem Preisgericht bewertet. Dem Preisgericht gehören beispielsweise Vertreter der Stadtverwaltung, des Gestaltungsbeirates, des Stadtmarketings sowie der Oberbürgermeister Manfred Schilder an. Alle Interessengebiete sollen laut Marissa Groß abgedeckt sein. Im besten Fall gehe bei der Bewertung ein Siegerentwurf hervor.

Lesen Sie auch

In Memmingen sollen bis zu 150 neue Wohnungen gebaut werden Wohnungsnot

Alle drei Pläne sollen hingegen der Öffentlichkeit präsentiert werden – und zwar im Rahmen einer Ausstellung in der Mewo-Kunsthalle in Memmingen. Der Siegerentwurf soll dabei gekennzeichnet sein. Die Ausstellung soll vom 11. März bis 3. April zu den regulären Öffnungszeiten im Atrium der Mewo-Kunsthalle zu sehen sein. Vorbereitet werden dazu weitere Materialien zur Historie des Weinmarktes – darunter befindet sich beispielsweise ein Film.

Siegerentwurf wird umgesetzt

Der Siegerentwurf soll dann zur Umsetzung kommen. Möglich sei aber noch eine Bearbeitung und somit Anpassung des Entwurfs. Wenn dann alles passt, kommt es zur Ausführung. Ziel bleibe, den Weinmarkt umzubauen und bis 2025 autofrei zu bekommen. Dahingehend liege man derzeit im Zeitplan, um das Vorhaben umzusetzen.

Kritik im Jahr 2020

Kritik bleibe an eben diesem ebenso bestehen. Anwohner und Geschäftstreibende am Weinmarkt hatten laut Stadtplanungsamt dem Oberbürgermeister geschrieben und darin die Rücknahme der geplanten Schließung für den motorisierten Individualverkehr gefordert. Auch das Stadtmarketing hatte schriftlich Bedenken geäußert. „Der Stadtmarketing Memmingen e.V spricht sich vehement und klar für die Beibehaltung beziehungsweise Wiederherstellung der Verkehrsführung in beide Richtungen für alle Verkehrsteilnehmer aus“: Das sei der Tenor des Statements des Vereins im Jahr 2020 gewesen. Aktuell, so heißt es aus der Stadt, liegt keine neue Befragung vor. „Für die Händler ist angesichts des pandemisch bedingten Frequenzrückgangs ihre Erreichbarkeit von besonderer Wichtigkeit“, so die Stadtverwaltung.

Mit dem Entschluss für einen autofreien Weinmarkt im Jahr 2025 wurde auch beschlossen, die verkehrliche Neuordnung des westlichen Altstadtbereichs, also Lindauer Tor, Lindauer Straße und Schweizerberg, zu untersuchen. Wie sieht es dahingehend aus? Die Stadtverwaltung teilt dazu mit, dass die Untersuchung beauftragt wurde. Ergebnisse würden aber noch nicht vorliegen.

Lesen Sie auch:

Weinmarkt in Memmingen spätestens in fünf Jahren autofrei

"Memmingen blüht" 2022 soll am Samstag vor Muttertag stattfinden