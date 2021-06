Weitere Körperverletzung am Attenhausener Badeweiher

Am Attenhausener Weiher bei Sontheim soll es am Dienstagabend zu einer weiteren Körperverletzung gekommen sein. Die Polizei sucht nun Zeugen.

17.06.2021 | Stand: 12:55 Uhr

Wie die Polizei berichtet, ist am Dienstag ein junger Mann mit einer Flasche am Attenhauser Weiher niedergeschlagen und ins Wasser gestoßen worden. Nun wurde bekannt, dass es am Abend desselben Tages zu einer weiteren Körperverletzung gekommen sei.

Beim Streitschlichten angegriffen

Laut Polizeiangaben gerieten mehrere junge Männer in einen Streit mit einer mutmaßlich türkischstämmigen Personengruppe. Ein 23- und ein 24-Jähriger sollen versucht haben, den Streit zu schlichten. Daraufhin seien die beiden angegriffen und geschlagen worden. Einer der beiden erlitt dabei sogar einen Kieferbruch und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei ermittelt nun in zwei Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung, wobei sie nach derzeitigem Stand davon ausgeht, dass es sich in beiden Fällen um die gleiche Tätergruppe handelt.

In diesem Zusammenhang bitten die Beamten um sachdienliche Hinweise unter Telefonnummer 08261/76850.

